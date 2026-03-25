Cote d'Ivoire: Francophonie sans frontières aux Pays-Bas - 'Kotrohou' met en lumière les racines ivoiro-néerlandaises

La Côte d'Ivoire était à l'honneur lors de l'édition 2026 de la journée « Francophonie sans frontières », organisée le 20 mars, à La Haye, par Alliance Française de La Haye. Au cœur de cette mise en lumière, le livre Kotrohou du journaliste ivoirien Olvis Dabley qui a captivé visiteurs et diplomates venus de plusieurs pays.

Sur le stand ivoirien, l'auteur a présenté et dédicacé son ouvrage à un public varié composé d'élèves, d'acteurs culturels et de représentants diplomatiques de pays tels que la France, le Maroc, la Belgique, le Canada ou encore la Roumanie. À travers cet essai historique publié récemment, Olvis Dabley retrace l'origine de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas, remontant au XVIIe siècle, sur la côte de Fresco, dans la région du Gbôklè.

L'auteur y développe notamment une thèse sur l'origine du nom « Côte d'Ivoire » qu'il rattache à l'expression néerlandaise « Tand Kust » (côte des dents), utilisée par les négociants hollandais en référence au commerce de l'ivoire avec le peuple Lôglagnoan, autochtones du canton Kotrohou.

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Présent à l'événement, Paul Bakker, chef de la division Afrique de l'Ouest du ministère néerlandais des Affaires étrangères, a salué cette initiative, exprimant le souhait de voir cette histoire commune davantage connue. De son côté, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, Mifougo Youssouf Diarrassouba, a insisté sur la nécessité pour les Ivoiriens, notamment les jeunes, de mieux s'approprier leur histoire.

Après cette étape européenne, Kotrohou sera officiellement présenté au public ivoirien lors du Salon international du livre d'Abidjan 2026, prévu du 28 avril au 2 mai. Une nouvelle occasion de promouvoir le patrimoine historique et culturel national.