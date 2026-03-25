Cote d'Ivoire: Cacao jazz festival 2026 - La 3e édition lancée

24 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

Les organisateurs de « Cacao jazz festival » ont lancé l'édition 2026 de leur événement culturel. L'annonce a été faite par Ignace Koffi, le commissaire général de cette 3e édition, le samedi 21 mars, à l'hôtel Tiama au Plateau. « Cette association du cacao et du jazz, c'est pour rendre hommage aux planteurs et à tous ceux qui gravitent autour de cette culture. Le jazz est une musique d'inspiration avec des sonorités africaines, afin d'offrir des performances authentiques et mémorables », a expliqué Ignace Koffi.

Tout en « souhaitant un plein succès » à cet événement qui se tiendra du 30 avril (la journée de la célébration mondiale du Jazz) au 2 mai, à Yamoussoukro. « Cacao et jazz, l'héritage dans la vision du bâtisseur Félix Houphouët-Boigny » est le thème retenu, cette année. « Mais une semaine avant l'ouverture de cet événement culturel, un prélude festival se déroulera à Divo », a révélé Dorgelesse Anet Ekoumano, le président du comité d'organisation.

A l'en croire, il s'agira d'une visite d'immersion avec les étudiants de l'Université internationale de Divo (Uid) au Centre national de recherche agronomique (Cnra) et à la maison du cacao de Divo. Le programme de Yamoussoukro sera meublé par la valorisation des paysans autour du cacao, la visite des laboratoires de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB).

Un grand concert de jazz sera servi aux étudiants des universités et des grandes écoles dans la soirée du 1er mai, au terme de « la journée des écoles ». Cette cérémonie de lancement a enregistré la présence de plusieurs artistes dont Tiane ainsi que les représentants de l'Union des acteurs des arts et cultures régionales (Aucr).

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