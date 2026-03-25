Sénégal: Publication d'un article sur les emprunts du pays - Les éclairages du ministère des Finances et du Budget

Le ministère des Finances et du Budget a publié le 24 mars 2026, un communiqué de presse suite aux révélations du Financial Times.

«À la suite d'un article publié dans la presse internationale relatif à l'utilisation par le Sénégal d'instruments financiers de type Total Return Swap (Trs), le Ministère des Finances et du Budget tient à apporter les éléments de clarification suivants », informe le ministère.

Il affirme que les opérations évoquées s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de diversification des sources et des instruments de mobilisation des ressources, dans un contexte international marqué par un resserrement des conditions d'accès aux marchés. Il a ajouté que le recours aux Trs s'inscrit dans la politique d'élargissement de la base des investisseurs au sein du marché financier régional, en attirant des investisseurs étrangers afin d'approfondir le marché domestique et d'en améliorer la liquidité.

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«Ces investisseurs de premier rang ont généralement des exigences d'accès au change pour disposer de la monnaie locale en vue de leur souscription aux titres publics, ainsi que de la devise pour rapatrier les intérêts et maintenir la valeur de leurs portefeuilles. La structuration réalisée tient compte de ces exigences tout en maîtrisant le risque pour l'État », explique-t-on.

Selon le ministère des Finances, les conditions d'emprunt sont également beaucoup plus avantageuses. «En effet, le taux net supporté était d'environ 7,1 %, ce qui était nettement inférieur aux taux sur les marchés internationaux, notamment ceux des marchés Eurobonds, dont les niveaux moyens de rendement pour l'année ont été de 12 % et 11 % sur les obligations en euros (respectivement EUR 2028 et EUR 2037) en 2025. En conséquence, les opérations de financement ont permis de réaliser des économies substantielles pour le Trésor public par rapport aux alternatives », soutient le ministère des Finances.

Il a souligné que les opérations ont été conduites sur le marché des titres publics dans le cadre de sept (7) opérations entre avril et novembre 2025, conformément au calendrier d'émission, en cohérence avec la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (Sdmt) et dans le respect de l'autorisation parlementaire ressortant des différentes lois de finances en 2025 (Lfi 2025, Lfr 1 2025 et Lfr 2 2025).

«Ces financements prennent la forme d'émissions de titres publics réalisées par adjudication sur le marché des titres publics. Les résultats de ces opérations sont publiés après chaque émission, conformément aux règles de transparence du marché. En général, la presse locale exploite les comptes rendus pour communiquer sur ces opérations de marché qui n'ont aucun secret pour le public et les acteurs du marché. La communication du ministre des Finances et du Budget à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2025 prouve, si besoin, l'absence de dissimulation et la transparence entourant le recours à cet instrument », justifie le ministère.

En plus, détaille la même source, l'exécution du plan de financement 2025 a fait l'objet d'un partage régulier avec le Fonds monétaire international (Fmi), avec lequel plusieurs échanges écrits ainsi que des réunions ont porté sur le détail des mobilisations de financements, y compris sur les opérations de Trs.

« L'ensemble de ces opérations a été structuré conformément au cadre juridique et réglementaire, en cohérence avec le plan de financement de 2025 tel que présenté dans la loi de finances. Les montants mobilisés ont été affectés à l'exécution du budget de l'État au titre de l'exercice 2025. Ces montants mobilisés dans le cadre de l'exécution du plan de financement 2025 ont exclusivement servi à couvrir les besoins dudit plan et ne sauraient en aucune manière adresser ceux de l'exercice 2026, qui sont en cours d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du plan de financement 2026 », fait savoir le ministère des Finances.

Le Ministère des Finances et du Budget tient à rappeler que le recours à des instruments de financement diversifiés constitue un axe fondamental de la stratégie de mobilisation des ressources, qui est régulièrement abordée dans sa communication notamment lors de son passage à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 2025.