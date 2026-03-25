Cote d'Ivoire: Hausse de 33% du résultat net de la Société africaine de plantation d'hévéas en 2025

25 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de la Société africaine de plantation d'hévéas (SAPH) dont le siège social se trouve à Abidjan a enregistré une hausse de 33% selon les comptes certifiés par les commissaires aux comptes rendu public par la direction de l'entreprise.

Ce résultat net affiche un solde de 25 milliards de FCFA contre 19 milliards de FCFA en 2024. Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de 61,393 milliards à 340,830 milliards de FCFA contre 279,437 milliards de FCFA en 2024. Durant la période sous revue, la société a vu sa valeur ajoutée progresser de 18,10%, se situant à +82 milliards de FCFA contre 70 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation suit la même tendance, avec un solde de 50 milliards de FCFA contre 40 milliards de FCFA en 2024(+24%). Il en est de même du résultat d'exploitation qui se situe à 38,134 milliards de FCFA contre 29,445 milliards FCFA en 2024, soit une progression de 30%. Le résultat des activités ordinaires est également dans la même dynamique avec un solde de 35 milliards de FCFA contre 26 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 35%.

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