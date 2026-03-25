Sénégal: Baisse des prix à la consommation en décembre 2025

25 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les prix à la consommation ont enregistré un recul au cours du mois décembre 2025, selon les données de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). En variation mensuelle, les prix se sont contractés de 0,9% par rapport au mois précédent.

Cette baisse s'explique principalement par le repli des prix dans plusieurs postes de dépenses essentiels. Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont ainsi diminué de 1,9%, contribuant fortement à cette tendance.

Les coûts liés au transport ont également reculé de 1,4%, tandis que les prix des biens et services liés à l'ameublement, à l'équipement ménager et à l'entretien courant du ménage ont baissé de 0,5%. Le secteur de l'information et de la communication a, pour sa part, enregistré une légère diminution de 0,2%. Cependant, en dépit de cette baisse mensuelle, l'évolution des prix sur une base annuelle reste orientée à la hausse. En effet, en glissement annuel, les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre 2025.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.