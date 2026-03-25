Sénégal: Baisse des prix à la consommation en décembre 2025

Les prix à la consommation ont enregistré un recul au cours du mois décembre 2025, selon les données de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). En variation mensuelle, les prix se sont contractés de 0,9% par rapport au mois précédent.

Cette baisse s'explique principalement par le repli des prix dans plusieurs postes de dépenses essentiels. Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont ainsi diminué de 1,9%, contribuant fortement à cette tendance.

Les coûts liés au transport ont également reculé de 1,4%, tandis que les prix des biens et services liés à l'ameublement, à l'équipement ménager et à l'entretien courant du ménage ont baissé de 0,5%. Le secteur de l'information et de la communication a, pour sa part, enregistré une légère diminution de 0,2%. Cependant, en dépit de cette baisse mensuelle, l'évolution des prix sur une base annuelle reste orientée à la hausse. En effet, en glissement annuel, les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre 2025.