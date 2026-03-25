Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public ivoirien obtient 88 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA.

Dans le but d'assurer le financement du budget 2026 de l'Etat de Côte d'Ivoire, le Trésor Public de ce pays a obtenu le mardi 24 mars 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 87,999 milliards FCFA à la suite de son émission de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

La somme de 80 milliards FCFA avait été mise en adjudication par l'émetteur. Les soumissions globales faites par les investisseurs se sont élevées à 256,526 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 320,66%.

Le montant des soumissions retenu est 87,999 milliards FCFA et celui rejeté 168,527 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 34,30%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,20% pour les bons, 6,81% pour les obligations ayant une durée de 3 ans et 7,30% pour celles de 5 ans.

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Le Trésor Public Ivoirien s'est engagé payer les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 mars 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons. Le Trésor Public ivoirien s'est en outre engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 25 mars 2029 pour celles de 3 ans et au 25 mars 2031 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 5,35% pour les obligations de 3 ans et 5,60% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.