Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Arabie saoudite ont réaffirmé leur volonté de dynamiser leur coopération commerciale, dans un contexte marqué par l'intensification des efforts d'Addis-Abeba pour rejoindre Organisation mondiale du commerce.

En marge de la 14e Conférence ministérielle de l'OMC (MC14) à Yaoundé, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, s'est entretenu avec Farid Al-Asaly, gouverneur adjoint chargé des accords et organisations internationaux et chef de la délégation saoudienne aux négociations de l'OMC.

Les deux parties ont qualifié leurs échanges de constructifs et prometteurs pour l'avancement du processus d'adhésion de l'Éthiopie. À cette occasion, le ministre a réitéré la détermination du pays à finaliser ses négociations d'adhésion d'ici 2026.

Il a également exprimé la volonté de l'Éthiopie d'élargir l'accès à son marché dans le cadre des relations bilatérales avec l'Arabie saoudite, mettant en avant la solidité des liens historiques entre les deux pays.

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S'agissant des négociations sensibles portant sur les biens et les services, Kassahun Gofe a appelé la partie saoudienne à adopter une approche pragmatique et flexible, tenant compte des spécificités économiques de l'Éthiopie ainsi que du traitement préférentiel réservé aux pays les moins avancés (PMA).

Après près de deux décennies de discussions bilatérales et multilatérales, l'Éthiopie entre désormais dans une phase décisive de son processus d'intégration au système commercial mondial.

Au début de l'année 2026, le pays avait déjà conclu avec succès des accords bilatéraux d'accès au marché avec sept membres de l'OMC, tout en poursuivant des avancées significatives sur le plan multilatéral, selon des sources officielles.

Cette dynamique récente reflète une accélération des réformes engagées par Addis-Abeba pour aligner son régime commercial, ses cadres réglementaires et ses politiques économiques sur les standards internationaux.

La réunion tenue à Yaoundé s'est soldée par une avancée concrète : les deux parties ont convenu d'intensifier les négociations techniques en vue de finaliser un accord bilatéral d'accès au marché avant la prochaine réunion du Groupe de travail de l'OMC prévue en avril à Genève.