Addis-Abeba — L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a salué la vision numérique prospective des dirigeants éthiopiens, soulignant que la stratégie « Éthiopie numérique 2030 » pose les fondations d'un développement inclusif porté par la technologie.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), Anil Kumar Rai a affirmé que les dirigeants éthiopiens ont engagé des actions audacieuses pour intégrer les technologies dans le processus de développement national, notamment au regard de la jeunesse et de l'importance démographique du pays.

Il a souligné que, avec plus de 70 % de la population âgée de moins de 30 ans, le recours aux technologies numériques constitue un levier essentiel pour relever les défis du développement et garantir une croissance durable.

Selon lui, les initiatives gouvernementales visant à élargir l'accès à des infrastructures de données abordables et de qualité posent des bases solides pour l'innovation, appuyées par une main-d'oeuvre qualifiée et instruite.

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« Le gouvernement éthiopien a multiplié les efforts pour rendre les données de qualité accessibles à un coût abordable, créant ainsi un socle robuste, soutenu par des talents capables de développer des solutions fondées sur l'intelligence artificielle », a-t-il indiqué.

L'ambassadeur a également relevé que les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, jouent un rôle de plus en plus déterminant dans divers secteurs tels que l'économie, l'identité numérique, l'éducation, la santé et les services financiers.

Fort de ces avancées, il a estimé que le cadre politique numérique de l'Éthiopie est à la fois complet et tourné vers l'avenir, avec un fort potentiel pour déployer des solutions à grande échelle.

« De nombreuses innovations développées ailleurs peuvent être adaptées au contexte éthiopien afin de répondre efficacement aux défis locaux », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Anil Kumar Rai a mis en avant la position stratégique de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique ainsi que sa croissance économique soutenue ces dernières décennies, soulignant que plusieurs pays africains considèrent désormais le pays comme une référence en matière de transformation.

« Bien que de nombreux pays africains disposent de politiques en matière d'intelligence artificielle, celle de l'Éthiopie se distingue par son caractère prospectif et sa capacité à être déployée à grande échelle, un élément clé dans le domaine technologique », a-t-il ajouté.

Il a en outre insisté sur l'importance de la coopération à l'échelle continentale, évoquant des cadres comme Agenda 2063, et suggérant que les solutions numériques réussies pourraient être valorisées à travers Union africaine afin de favoriser leur adoption à travers le continent.

L'Éthiopie a, dans cette dynamique, lancé la stratégie « Digital Ethiopia 2030 », destinée à faire du pays une économie pleinement intégrée au numérique.

Celle-ci met l'accent sur le développement des infrastructures numériques, l'amélioration de la connectivité et la promotion de l'innovation afin de renforcer l'efficacité des services publics et la productivité économique.

Le gouvernement accorde également une priorité particulière au développement du capital humain et au renforcement des capacités technologiques, reconnaissant que les compétences numériques sont essentielles pour soutenir la croissance future du pays.