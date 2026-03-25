Ile Maurice: José Arunasalom démissionne après une série de plaintes internes

25 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

José Arunasalom a démissionné de son poste de président de la Tourism Authority. Il a soumis sa lettre de démission le mardi 24 mars, dans un contexte marqué par de fortes tensions au sein de l'institution. Sa décision intervient après une série de développements défavorables. À la suite de sa révocation le 27 février dernier, de nouvelles plaintes ont été déposées contre lui par des employés auprès du bureau du Travail.

Contacté, José Arunasalom affirme que sa décision de démissionner fait suite aux conseils de son avocat. «Le 10 mars, mon avocat avait adressé une correspondance au ministère du Tourisme afin de demander des précisions sur les plaintes formulées contre moi. Quinze jours plus tard, nous n'avions reçu aucune réponse. Même un accusé de réception n'a pas été envoyé», a-t-il expliqué. Face à ce silence, il indique avoir pris la décision de se retirer de ses fonctions. « Nous avons donc décidé que je soumette ma démission », a-t-il ajouté.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.