Ile Maurice: José Arunasalom démissionne après une série de plaintes internes

José Arunasalom a démissionné de son poste de président de la Tourism Authority. Il a soumis sa lettre de démission le mardi 24 mars, dans un contexte marqué par de fortes tensions au sein de l'institution. Sa décision intervient après une série de développements défavorables. À la suite de sa révocation le 27 février dernier, de nouvelles plaintes ont été déposées contre lui par des employés auprès du bureau du Travail.

Contacté, José Arunasalom affirme que sa décision de démissionner fait suite aux conseils de son avocat. «Le 10 mars, mon avocat avait adressé une correspondance au ministère du Tourisme afin de demander des précisions sur les plaintes formulées contre moi. Quinze jours plus tard, nous n'avions reçu aucune réponse. Même un accusé de réception n'a pas été envoyé», a-t-il expliqué. Face à ce silence, il indique avoir pris la décision de se retirer de ses fonctions. « Nous avons donc décidé que je soumette ma démission », a-t-il ajouté.