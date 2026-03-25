Gabon: Mounana - Les enseignants honorés et célébrés à Massango 1

Le corps enseignants de Massango 1, du coté de Mounana ont été célébrés à l'occasion de la journée nationale qui leur est dédier. C'est la Journée nationale de l'enseignant.

L'Honorable Rodrigue Bokoko, représenté par sa suppléante, Pulcherie Ampedi, épouse Simangoye et le Premier magistrat de la ville de Mounana, Émerick Maka Tongo, ont honoré les enseignants en organisant des rencontres de football et festives. C'était le lundi 23 mars 2026.

Les enseignants de Mounana ont été célébrés avec respect et dignité.

Tout a commencé autour de 14h avec une rencontre féminine entre les enseignantes du Lycée Bruno Bokoko qui étaient opposées à celles du premier degré. La rencontre s'est soldée par un score de 2-0 en faveur du secondaire.

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Autour de 16h, c'était autour des hommes qui ont chaussé leurs crampons autour du cuir rond. Contrairement au premier match, le premier degré a survolé les débats en gagnant par 4-0. "C'est une rencontre pleine d'émotions. Nous avons joué entre nous pour célébrer notre journée nationale de l'enseignant. Nous remercions nos autorités locales qui n'ont ménagé aucun effort pour organiser cet évènement qui nous honore. Nous leur remercions de célébrer notre dignité" lâche une enseignante presqu'en larme de bonheur.

Après l'effort, le réconfort

Après la fièvre du football qui unit, le Premier magistrat de la ville de Mounana et sa suite ont convié les enseignants à une autre rencontre digne d'envie. Un repas organisé en leur honneur. Comme quoi, après l'effort, c'est le réconfort. L'ambiance était au beau fixe, la boisson était à foison, le repas radieux signe d'une haute considération.

Le Maire, comme un père, a dans son discours, rassuré les uns et les autres quant à la disponibilité des autorités locales d'être à leur écoute. Aussi, leur a t-il appelé à la solidarité, au vivre ensemble, à cultiver l'inclusivité, chère au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette journée a permis aux uns et aux autres de se rapprocher, de se connaître et affiner les échanges. Les remerciements sont allés à l'endroit du Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, de l'Honorable Député Rodrigue Bokoko et au Maire Émerick Maka Tongo à qui un hommage particulier a été rendu.