Gabon: Le Président de la République reçoit en audience l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a accordé ce jour une audience à l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola accrédité en République Gabonaise.

Au cours de cet entretien, le diplomate angolais est venu transmettre au Chef de l'Etat une invitation officielle des autorités de son pays, en vue d'une visite officielle à Luanda.

Le Président de la République a marqué son accord pour cette visite officielle, témoignant ainsi de son attachement au renforcement des relations bilatérales entre les deux nations.

Cette future visite s'inscrit dans une dynamique de consolidation des liens historiques de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et l'Angola depuis de nombreuses années.

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Occasion pour les deux pays d'intensifier leurs échanges et de donner une dynamique nouvelle à leur partenariat stratégique.

Les discussions ont également permis de mettre en exergue la volonté commune d'approfondir la coopération dans des secteurs clés, notamment les infrastructures, le pétrole et le développement économique.

Une attention particulière sera accordée à la transformation locale des ressources, selon la vision stratégique portées par le Président de la République.

Cette audience, vient réaffirmer l'engagement à oeuvrer ensemble au renforcement du partenariat bilatéral, entre le Gabon et l'Angola dans une approche complémentaire d'expériences, de solidarité africaine pour une prospérité partagée.