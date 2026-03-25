Ile Maurice: VTT - Victoire historique en Open pour William Piat et son coéquipier Mark Van Zyl

Après avoir brillé au Tankwa Trek début février, le Mauricien William Piat et son coéquipier botswanais, Mark Van Zyl ont refait le même coup dans la catégorie Open lors du Cape Epic qui s'est tenu du 15 au 22 mars en Afrique du Sud. Une performance historique quand on sait qu'il s'agit de la plus grande course de VTT au monde. William Piat devient le quatrième Mauricien à remporter une catégorie lors de cette épreuve prestigieuse après Aurélie et Yannick Lincoln en mixte (en 2014) et Kimberley Le Court-Pienaar en élite dames (associée à la Namibienne Vera Looser en 2023).

William Piat prend de plus en plus de galon en tant que vététiste. «C'est une des plus belles victoires de ma carrière. Je suis vraiment très content. C'est incroyable de remporter une catégorie au Cape Epic, le Tour de France du VTT», se réjouit-il.

William Piat devient le quatrième Mauricien à remporter une catégorie dans le Cape Epic après Yannick et Aurélie Lincoln (2014) et Kimberley Le Court-Pienaar (2023).

Gagner en Open était l'objectif que s'étaient fixé notre compatriote et son coéquipier Mark Van Zyl au départ mais les choses n'ont pas été simples surtout lors des premières étapes. «On a eu deux premiers jours difficiles car mon coéquipier avait des problèmes de santé.

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Nous avons donc perdu pas mal de temps mais par la suite, on a retrouvé notre rythme et avons commencé à remonter petit à petit au classement général. En milieu de semaine, on a vraiment commencé à croire en nos chances. On se sentait capables de remonter les adversaires qui nous précédaient. Puis, lors de l'avant-dernière étape, l'équipe qui étaient à la premiere place n'a pas pris le départ parce que l'un des coureurs était malade et on a revêtu le maillot de leader», relate Piat.

Mark Van Zyl et William Piat sur la plus haute marche du podium Open hommes du Cape Epic.

Il a fallu défendre la précieuse tunique lors de la dernière étape, dimanche dernier. « Nous n'avions pas beaucoup d'avance sur ceux qui étaient juste derrière nous (les Sud-Africains Jean-Pierre du Plessis et Cronje Beukes). C'était difficile mais nous sommes parvenus à bien gérer l'écart», ajoute notre interlocuteur.

Au terme des huit jours de course - un prologue et sept étapes - Piat et Van Zyl - et les 700 km (comprenant 16,000 mètres de montées), s'imposent avec un temps cumulé de 30 heures 32 minutes et 53 secondes, soit avec un peu plus de deux minutes d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Au classement général overall, ils prennent la 25e place à plus de 3h30 des lauréats de cette édition, les Sud-Africains Matthew Beers et Tristan Nortje qui avait remporté le Colin Mayer Tour dans un passé récent.