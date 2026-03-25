Ile Maurice: 247 arrestations en un peu plus de deux ans, 27 condamnations

La question des agressions et actes de violence visant des policiers en service a été soulevée par le député Dr Farhad Aumeer. Il a interrogé Navin Ramgoolam sur le nombre de cas recensés au cours des deux dernières années, les arrestations et condamnations associées, ainsi que sur les mesures mises en place pour prévenir de tels incidents.

En réponse, le chef du gouvernement a d'emblée condamné fermement toute forme de violence, d'intimidation ou de brutalité à l'encontre des policiers et des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il a insisté sur le fait que ces agents se trouvent «en première ligne pour assurer la sécurité publique» et que toute attaque à leur encontre constitue une atteinte directe au bon fonctionnement de la société.

Sur le plan légal, Navin Ramgoolam a rappelé que l'article 59 du Code pénal prévoit une amende pouvant aller jusqu'à Rs 25000 et une peine d'emprisonnement maximale de deux ans pour toute agression contre un agent de l'autorité. Deplus, la Public Officers' Protection Act prévoit des sanctions encore plus sévères: jusqu'à Rs 200 000 d'amende et cinq ans de prison en cas d'entrave ou de molestation d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.

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Pour la période du 1er janvier 2024 au 19 mars 2026, 247 personnes ont été arrêtées pour des faits d'agression contre des agents de l'autorité civile ou militaire, dont des policiers, et 27 condamnations ont été enregistrées. Concernant les cas de molestation de policiers, 144 personnes ont été inculpées durant la même période, avec 12 condamnations à la clé.

Face à cette situation, plusieurs mesures ont été mises en oeuvre par la police : formations continues en matière de sécurité et d'autodéfense, intervention d'unités spécialisées comme l'Emergency Response Service lors d'opérations sensibles, et recours accru aux technologies, notamment le système de caméras Safe City. Des campagnes de sensibilisation sont aussi menées à travers les programmes de police de proximité afin d'éduquer le public sur le rôle des forces de l'ordre et les conséquences juridiques des agressions.

Le Premier ministre a annoncé l'introduction prochaine de caméras corporelles pour les policiers d'ici fin mars, ainsi que l'utilisation de tasers afin de dissuader les comportements agressifs. Lors d'une question supplémentaire du député Raviraj Beechook sur le rôle des réseaux sociaux dans la banalisation de la violence envers les policiers, Navin Ramgoolam a indiqué que le gouvernement envisage de durcir la législation. Des discussions sont en cours, notamment avec le gouvernement indien, afin d'encadrer la diffusion de contenus montrant des actes d'agression.