Ile Maurice: L'expérience shopping prend une autre dimension au Tribeca Mall

Du 25 mars au 5 avril 2026, le Tribeca Mall sera le lieu incontournable pour les fashionistas, shopaholics et autres chasseurs de bons plans. Le plus grand centre commercial de l'île Maurice accueille l'un des événements shopping les plus attendus de l'année, le Tribeca BIG Sales.

Avec comme objectif, «Shop BIG. Save BIG. Win BIG.», cette campagne annuelle d'envergure propose des offres exceptionnelles, des animations immersives, des expériences uniques et bien plus encore.

Des offres à ne pas manquer

Les visiteurs pourront ainsi profiter de jusqu'à 70 % de réduction sur une large sélection de produits: mode, bijoux, électroménager, cosmétiques, accessoires ou encore articles de sport. Des flash sales ont lieu tous les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que des promos spéciales pendant une durée limitée lors de l'événement. Au sein du mall, les consommateurs trouveront leurs marques exclusives, telles que Monde de la Maison, DeFacto, Mango Man, Gémo, Daisy Doo, Parfois, Luxury Avenue, HUGO, Jack & Jones, GAP, Inglot, Diamantea, Tally Weijl ou encore Fidalga, entre autres.

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Côté électroménager et high-tech, des offres attractives seront également proposées chez Galaxy, Ku De Kla, Courts Mammouth, Cuisinex, Challenger et Dragon Electronics.

Jeux et animations

Le Tribeca Mall a pour ambition d'aller au-delà du shopping conventionnel pour offrir une véritable expérience lifestyle aux consommateurs. En effet, une ambiance zen avec une session de violon, ainsi que des animations pour enfants et des activités à l'occasion de la fête de Pâques sont aussi prévues, dont une piñata géante. Par ailleurs, des performances musicales avec des artistes locaux tels que Zulu assureront le show lors de ce Tribeca BIG Sales.

Un des temps forts de l'événement sera sans nul doute, le Tribeca BIG Box Challenge. Cette expérience interactive et dynamique récompensera les "shoppers" en grand. En effet, ceux qui s'y prêteront auront la chance de remporter jusqu'à Rs 1 million en bons d'achat.

Un voyage culinaire pour tous les goûts

Le Tribeca BIG Sales ira aussi plus loin qu'une simple séance de shopping avec une offre culinaire variée, concoctée pour tous les goûts. Les foodies auront l'embarras du choix au Food Hall avec différentes cuisines du monde entier : indienne, locale, italienne, marocaine, chinoise et bien plus encore. À savoir que les visiteurs peuvent également profiter de son allée de restaurants avec des enseignes telles que Col'Cacchio, La Bohème, Smokey Joe, Alta Marea et Côté Sushi.

Une destination complète

Pensé pour offrir une expérience optimale, le mall dispose de plus de 4 000 places de parking, ainsi que d'un système de Smart Parking indiquant les emplacements disponibles, pour un gain de temps et un confort maximal. Avec une facilité d'accès depuis Moka, Ebène, Trianon ou encore Port-Louis, le Tribeca Mall se distingue comme un véritable lieu de vie multifonctionnel, réunissant shopping, restauration et loisirs sous un même toit.

Les visiteurs bénéficient également d'horaires étendus jusqu'à 22 h les vendredis et samedis, et jusqu'à 17 h les dimanches, leur permettant ainsi de profiter pleinement d'une expérience adaptée à tous les styles, tous les âges et tous les budgets.