Togo: L'État reprend ses droits

À Bè-Hédzé, les engins sont entrés en action il y a quelques jours. Installations démontées, emprises dégagées, voies libérées : la Commune Golfe 1 a lancé un grand ménage sans concession sur les domaines publics illégalement occupés.

Le message des autorités municipales est sans ambiguïté : après de multiples mises en demeure ignorées, place à la sanction. « Il faut remettre de l'ordre là où le désordre s'est longtemps installé », martèlent-elles.

Et ce n'est qu'un début. L'opération ne se limite pas à Bè : de nombreux sites de Lomé et de sa banlieue sont dans le viseur. La province n'est pas épargnée non plus.

L'occupation anarchique des espaces publics, c'est terminé. L'État a décidé de reprendre ce qui lui appartient, et il ne plaisante plus.