Togo: Diplômé et chômeur - il faut changer de logiciel

La 10ème édition du Salon international des grandes écoles de l'entrepreneuriat et des métiers (SIGEM) se tiendra du 15 au 19 avril à Lomé, réunissant universités, instituts de formation et entreprises du Togo et de plusieurs pays africains, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Maroc.

Le thème de cette édition résume à lui seul un défi continental : comment faire de la formation un véritable tremplin vers l'emploi ?

Car le constat est cruel. Des milliers de jeunes diplômés sortent chaque année des universités africaines avec des parchemins en poche et aucune perspective sérieuse devant eux. Des filières entières, parfois auréolées de prestige, forment pour le chômage. Le décalage entre ce que l'université produit et ce que le marché du travail réclame reste béant.

Le commissaire général du SIGEM, Daniel Tito Attikpo, le dit sans détour : « Il ne s'agit pas de se faire former pour se faire former, mais de se former à être productif sur le marché de l'emploi. » Une évidence ? Pas si évidente que cela, à en juger par la persistance du problème.

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L'adéquation formation-emploi est un impératif économique et social. Elle suppose des choix courageux : réformer des curricula obsolètes, valoriser les filières techniques et professionnelles trop longtemps boudées, et rapprocher durablement le monde académique du monde de l'entreprise.

Le SIGEM ne résoudra pas tout. Mais en mettant face à face étudiants, formateurs et employeurs, il pose les bonnes questions. Et parfois, c'est déjà beaucoup.