Togo: Pas de rupture, mais un renforcement

25 Mars 2026
Togonews (Lomé)

L'adoption du projet de loi transférant les missions du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME) suscite des inquiétudes parmi les entrepreneurs bénéficiaires.

Le ministre du Développement à la base, Mazamesso Assih, a tenu à les rassurer : « Loin de marquer une rupture, cette réforme s'inscrit dans une continuité assumée. » Les financements déjà accordés restent valables, et les contrats existants ne sont pas remis en cause.

Depuis 2013, le FAIEJ a mobilisé 3,57 milliards de Fcfa au profit de 5 370 jeunes, avec un taux de remboursement de 61,30 %.

L'intégration de ses missions au sein de l'ADTPME vise à offrir un accompagnement plus complet et mieux coordonné, tout en renforçant la cohérence du dispositif national d'appui à l'entrepreneuriat.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.