Afrique de l'Ouest: Togo-Bénin - Les États-Unis appuient le renforcement de la sécurité aux frontières

25 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Avec l'appui des États-Unis, le Togo et le Bénin renforcent la sécurité de leurs frontières communes.

Les Etats-Unis financent un projet en ce sens avec l'appui de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Le ministère de la Sécurité coordonne cette stratégie au niveau national.

À Cinkassé et Mango (région des Savanes), les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) bénéficient d'une formation couvrant la cartographie des préoccupations sécuritaires locales, la mise en place de forums de police communautaire et le renforcement de la confiance entre forces de sécurité et populations.

Au-delà des corps habillés, la formation implique également des leaders religieux, des chefs de cantons, des ONG et des représentants de la jeunesse.

Une approche holistique pour faire face aux défis sécuritaires dans cette région sensible.

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