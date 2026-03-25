Burkina Faso: 1ère phase JEPPC 2026 - Un appel patriotique autour du consommer local

Le ministère de la Justice a animé une conférence de presse à Ouagadougou, mardi 24 mars 2026, sur le thème « Produisons burkinabè, consommons burkinabè : notre assiette, notre fierté ». Cette activité entre dans le cadre de la première phase de la IIIe édition des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, prévue du 26 mars au 9 avril 2026.

C'est une invite patriotique à l'endroit des Burkinabè à consommer les produits du terroir afin d'encourager les producteurs de tous les secteurs, et les transformateurs. C'est sous cette vision affirmée que le secrétaire général du ministère de la Justice, Harouna Kadio, a annoncé la tenue de la première phase de la troisième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), lors d'une conférence de presse, mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou. Il a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour renforcer la souveraineté nationale à travers la promotion du consommer local.

Harouna Kadio a salué le rôle déterminant de la presse dans la sensibilisation des populations et la consolidation des valeurs civiques. Il a rappelé que ces journées, instituées par décret en avril 2024, s'inscrivent dans une dynamique de mobilisation nationale visant à renforcer le patriotisme, l'intégrité et la participation citoyenne dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques.

Placée sur le thème « Produisons burkinabè, consommons burkinabè : notre assiette, notre fierté », cette édition ambitionne de réduire la dépendance économique du pays tout en dynamisant la production locale, a-t-il signifié. Selon le SG du ministère de la Justice, ce choix stratégique vise à soutenir les producteurs nationaux, créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes et valoriser le patrimoine culturel et culinaire du Burkina Faso.

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M. Kadio a expliqué que la première phase des JEPPC, prévue du 26 mars au 9 avril 2026, sera rythmée par un programme riche comprenant une quinzaine d'activités majeures et plus de 130 initiatives connexes. Il a ajouté que parmi celles-ci figurent la montée des couleurs nationales, accompagnée de l'hymne national, des journées de salubrité, des opérations de don de sang, des actions de sensibilisation en milieu scolaire, ainsi que des foires dédiées à la promotion des produits locaux.

Par ailleurs, M. Kadio a salué l'implication des organisations de la société civile qu'il considère comme des acteurs clés dans la réussite de ces journées, en contribuant à l'animation du débat citoyen et à la mise en oeuvre d'initiatives concrètes sur le terrain. Insistant sur la responsabilité individuelle et collective, Harouna Kadio a appelé chaque Burkinabè à poser des actes simples mais significatifs, tels que privilégier les produits locaux et promouvoir les savoir-faire nationaux.

« Consommer burkinabè est désormais un acte de patriotisme et de souveraineté », a-t-il martelé. Répondant aux questions sur le bilan des éditions antérieures des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le secrétaire général du ministère de la Justice reconnait l'absence d'un référentiel initial d'évaluation, rendant difficile une mesure comparative précise des progrès réalisés depuis leur lancement. Toutefois, il a souligné des résultats tangibles, notamment un changement progressif des mentalités et un regain d'engagement patriotique au sein de la population.