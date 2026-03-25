La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a annoncé la saisie de fils à tisser et des pagnes tissés d'une valeur de 20 504 725 FCFA, au cours d'une conférence de presse, mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou.

Des sorties de terrain de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) pour le contrôle des fils à tisser et des pagnes tissés ont été lancées en octobre 2025. Pour faire le bilan de ce contrôle, la BMCRF a animé une conférence de presse, mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou. Les professionnels des médias ont, en effet, été informés que la Brigade a saisi des fils à tisser et des pagnes tissés d'une valeur de 20 504 725 FCFA, lors des sorties. Le coordonnateur général de la BMCRF, Sanibé Faho, a indiqué que l'opération nationale de contrôle du secteur des fils de tissage et des pagnes tissés importés n'entendait pas pénaliser les artisans ou les commerçants.

Toutefois, a-t-il avancé, elle avait pour objectif de protéger la production nationale et stimuler la transformation locale, gage de création d'emplois et de valeur ajoutée, dans l'optique de renforcer la souveraineté économique nationale. Pour Sanibé Faho, avant l'application du communiqué conjoint portant interdiction de l'importation des fils de tissage et des pagnes tissés, un délai de trois mois a été accordé aux acteurs du secteur.

Ce, a-t-il signifié, pour se conformer, en procédant à la déclaration de leurs stocks et à l'utilisation des fils produits au niveau national. « Au terme de ce délai, les structures de contrôle notamment celles du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ont lancé, au début du mois d'octobre 2025, une opération nationale de contrôle du secteur des fils de tissage et des pagnes tissés importés conformément à la réglementation en vigueur », a précisé le coordonnateur général de la BMCRF.

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L'opération, a-t-il poursuivi, a mis la main sur 243 véhicules de transport de marchandises, 21 véhicules de transport en commun,17 tricycles transportant des marchandises, 37 motos transportant des bagages, 37 lieux de commerce d'articles de mercerie et de tissus, 67 importateurs, grossistes, demi-grossistes et détaillants de fils et pagnes tissés. « Ces contrôles ont permis de saisir 319 pièces de pagnes Faso Dan Fani contrefaits, d'infliger 3 100 000 F CFA d'amende au profit du trésor public, de saisir 174 lots de pagnes, 10 160 bobines de fils à tisser importés, 12 rouleaux de tissus imprimés au motif de Faso Dan Fani, 2 108 pièces de pagnes tissés importés, 10 pagnes imprimés et remis aux Femmes déplacées internes », a-t-il ajouté.

Quid de l'importation de fils de tissage et de pagnes tissés ?

Le coordonnateur général de la BMCRF a insisté que l'interdiction de l'importation des fils de tissage et des pagnes tissés reste pleinement en vigueur. Il a également annoncé que les opérations vont être élargies à d'autres régions, notamment celle de Nando. Sanibé Faho a aussi invité les acteurs à prendre leurs dispositions pour se conformer aux mesures, car tout contrevenant s'expose à des sanctions conformément à la règlementation. « Protéger la production nationale, c'est protéger nos emplois, soutenir nos industries et défendre notre souveraineté économique », a-t-il avisé.