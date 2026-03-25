Burkina Faso: Cour des comptes - Un espace dédié aux enfants du personnel inauguré

La Cour des comptes du Burkina a mis en service un espace pour les enfants du personnel, ce mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou.

L'amélioration des conditions de travail de ses agents, en particulier des femmes tient à coeur à la Cour des comptes. C'est pourquoi, elle a inauguré un espace dédié spécialement aux enfants du personnel, mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou. Pour le président de la cour des comptes, Latin Poda, les femmes font face à beaucoup de réalités au travail. Il a cité la présence des nourrissons dans les bureaux, des difficultés à gérer simultanément les obligations professionnelles et parentales.

Selon lui, la création de cet espace pour enfants, portée par la cellule genre de la cour, s'inscrit pleinement dans les priorités actuelles du gouvernement. Ces priorités, a-t-il souligné, sont entre autres, la promotion de l'égalité de chances entre les femmes et les hommes et la valorisation de la famille comme socle de cohésion sociale. L'installation de ces espaces répond à un besoin d'améliorer la performance au travail et la promotion du leadership féminin. Il a rappelé que cette inauguration intervient dans un contexte marqué par la célébration de la journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars.

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Quant au coordonnateur de la cellule genre de la Cour des comptes, Alphonse Naré, il a remercié les membres du bureau de l'institution pour la concrétisation de cette initiative. « La cellule genre par ma voix, vous traduit toute sa reconnaissance. Nous sommes persuadés qu'avec vous, la promotion du genre ne sera plus un défi à la Cour des comptes, mais plutôt un acquis », a-t-il dit.

La cérémonie d'inauguration a été placée sous la présidence de la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale. Elle était représentée par Benjamin Ouédraogo. Il a estimé que l'initiative de la Cour des comptes va inspirer d'autres institutions publiques et privées à l'accompagnement des enfants de leurs travailleurs.