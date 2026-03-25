« A l'horizon 2030, le Burkina Faso disposera d'un système d'enseignement supérieur et de recherche performant, générateur de compétences, de savoirs et de solutions pour un développement durable et endogène », telle est la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Pour y parvenir, des actions concrètes sont engagées avec la mobilisation du monde universitaire et de la recherche et parmi elles, il y a la mise en adéquation des offres de formations universitaires en lien avec le marché de l'emploi.

Pour l'atteinte de ces objectifs, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a adopté et mis en oeuvre trois initiatives majeures. Ces réformes se veulent une réponse à la vision du chef de l'Etat, à savoir offrir à chaque Burkinabè des villes et des campagnes, une alimentation saine, accessible, équitable et équilibrée à travers l'Initiative présidentielle pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle.

Il s'agit du « Projet d'incubateur de technologies et de valorisation agricole (PITVA) au Burkina Faso », de l'initiative « Les Etudiants nourrissent les étudiants (ENE) », renforcée par une autre initiative pour occuper les étudiants pendant les vacances dénommée « TOP Vacances étudiants volontaires agricoles (TOP-VEVA) ».

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C'est en mai 2023 que le PITVA au Burkina Faso, a été lancé. Il a permis de recruter et de former 50 étudiants issus des universités publiques et privées du pays dans le domaine agro-sylvo-pastoral à Bagré.

Après une année de formation, chaque étudiant incubé a reçu du matériel agricole et des fonds de roulement d'une valeur totale de 11 millions de francs CFA pour son installation.

Au regard du succès qu'a connu la première cohorte, 88 étudiants ont été recrutés pour la deuxième, en 2024 et placés dans plusieurs centres de recherche tels que Bagré, Saria, Samandéni, Farako-Bâ, Banfora et Bazèga dans deux grands domaines d'incubation à savoir l'agriculture et la pisciculture.

Cette deuxième cohorte effectuera très prochainement sa sortie officielle et rejoindra les incubés de la première cohorte, installés à leur propre compte, à la grande satisfaction du ministère en charge de l'Enseignement supérieur.

Produisons ce que nous consommons !

L'initiative « Les Etudiants nourrissent les étudiants (ENE) » a été lancée le 24 mars 2025 à Koudougou. Elle consiste à faire en sorte que toutes les productions des incubés (sortis ou en cours de formation) soient achetées directement par les prestataires des restaurants universitaires pour nourrir les autres étudiants dans tous les campus du pays, créant ainsi une chaîne de solidarité entre étudiants et une opportunité pour les universités de contribuer au développement socio-économique. C'est ainsi que l'initiative a permis aux incubés d'écouler leur première production de campagne sèche 2025 dont 41,5 tonnes d'oignon soit un montant d'environ 12 millions F CFA.

Quant à l'initiative TOP Vacances étudiants volontaires agricoles (TOP-VEVA), elle avait pour objectif principal d'occuper utilement les étudiants pendant les vacances universitaires en leur donnant la possibilité d'être formés à travers une immersion de bonnes pratiques agricoles sur un champ collectif.

Au nombre de 50, ces étudiants volontaires ont été formés sur le périmètre aménagé de Gampèla pendant quatre mois autour des techniques de production de niébé et de mil.

L'étudiant, un important levier de souveraineté alimentaire !

Avec ces différentes initiatives, l'étudiant burkinabè devient un important maillon de l'Offensive agropastorale et halieutique, un acteur de développement et une solution au problème du chômage de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat agricole.

Les réformes entreprises dans l'enseignement supérieur constituent un signal fort qui place désormais l'université burkinabè parmi les secteurs contributeurs à l'économie nationale à travers l'émergence de compétences décomplexées, dignes et fières.

Et quand les « Cerveaux » du pays sèment l'espoir, c'est une preuve inéluctable que les acteurs du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche ont aussi leur rôle à jouer dans le développement national et la réalisation des objectifs de la Révolution progressiste populaire.

Ces réformes engagées par le gouvernement telles que l'Initiative « les Etudiants nourrissent les étudiants » constituent un renouveau du système d'enseignement supérieur pour un entrepreneuriat agricole et une employabilité durable des étudiants en fin de cycle au Burkina Faso, et les résultats engrangés en seulement 3 ans en sont une preuve palpable.