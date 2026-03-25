Congo-Kinshasa: Environ 400 enseignants d'Idjwi attendent encore leur paie du mois de février 2026

Au moins 400 enseignants du territoire d'Idjwi, dans la province du Sud-Kivu, attendent toujours le paiement de leur salaire du mois de février dernier.

Selon des sources locales, une somme estimée à 170 millions de francs congolais -soit environ 73 000 USD- a été emportée par des hommes armés vers une destination inconnue. Ces derniers ont attaqué le véhicule transportant les personnes mandatées pour aller récupérer les liquidités à Butembo, située à environ 300 km d'Idjwi.

C'est lors de la traversée du parc national des Virunga que le véhicule est tombé dans une embuscade tendue par des bandits armés. Ligotées et séquestrées, les victimes ont assisté impuissantes au vol des 170 millions de francs congolais.

Un véritable coup dur pour les quelque 400 familles d'enseignants concernées.

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Comme à Goma ou à Bukavu, les enseignants d'Idjwi perçoivent leur paie via leurs téléphones. Mais sur l'île, les liquidités font défaut. Pour retirer leur argent, ils transfèrent leur salaire sur le compte d'un agent agréé pour les transactions mobiles.

Celui-ci délègue ensuite des personnes de confiance pour aller chercher les liquidités, au prix de déplacements risqués sur des routes peu sécurisées.

« Cet argent, je ne l'avais pas encore en main, mais il était déjà terminé », a confié un enseignant de Bugarula, exprimant sa frustration.

La population, en colère, interpelle les autorités. Elle demande combien de braquages de ce genre il faudra encore pour que les banques rouvrent et que les circuits financiers soient enfin sécurisés.

Ce braquage, déploré par les autorités scolaires, remet en lumière le calvaire financier que vivent les populations de l'Est depuis la fermeture des banques en janvier 2025.