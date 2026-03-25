Congo-Kinshasa: Grève des travailleurs des magasins des Indopakistanais à Kinshasa - Un syndicaliste interpellé par la police

25 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Alors que la grève des travailleurs des magasins tenus par des Indo-pakistanais à Kinshasa, autour de l'application du SMIG, se durcit, un membre de l'intersyndicale du secteur commerce, Justin Muila, a été interpellé par la police et transféré au camp Lufungula.

Ce mercredi 25 mars, les portes de plusieurs magasins sont restées fermées au centre-ville de Kinshasa. Les travailleurs ont poursuivi leur mouvement alors qu'un de leurs syndicalistes avait été arrêté la veille, pendant qu'il sensibilisait les employés à l'aide d'un mégaphone pour réclamer l'application du SMIG. Les grévistes dénoncent cette interpellation et appellent les autorités à libérer immédiatement leur collègue.

Guy Kuku, membre de l'intersyndicale, indique que l'arrestation de ce syndicaliste n'est pas un cas isolé dans le pays. Il affirme qu'un autre représentant syndical est détenu à Ofay, dans la province de l'Ituri. Il rappelle par ailleurs que la grève est un droit garanti par la Constitution et que la Police nationale est censée encadrer les manifestants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a encore eu une arrestation. La grève est garantie par la Constitution et la police doit encadrer les gens qui sont en grève, parce que ça a été annoncé, parce que c'est une grève légale. Nous ne comprenons pas pourquoi on doit continuer à arrêter les syndicalistes, parce qu'ils réclament », a-t-il déclaré.

Entre-temps, les activités commerciales restent paralysées dans plusieurs parties de la ville de Kinshasa depuis lundi 23 mars.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.