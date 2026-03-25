Congo-Kinshasa: Au Conseil des droits de l'homme, Eve Bazaiba expose la situation dans l'Est de la RDC

25 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre des Affaires sociales et humanitaires, Ève Bazaiba, a dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC devant le Conseil des droits de l'homme, ce mercredi 25 mars à Genève, en Suisse.

Selon le compte X de son ministère, elle a présenté de manière détaillée la situation humanitaire préoccupante en RDC, marquée par plusieurs décennies de crises. La ministre a notamment évoqué la présence de multiples milices qui commettent diverses exactions contre la population civile, ainsi que l'agression du Rwanda.

Ève Bazaiba a souligné que l'insécurité persistante dans l'Est du pays constitue l'une des principales causes de la crise humanitaire actuelle, provoquant des déplacements massifs de populations et de graves violations des droits humains.

La participation de la RDC à cette session du Conseil des droits de l'homme représente une occasion majeure de sensibiliser la communauté internationale à la réalité de la crise humanitaire que traverse le pays, ainsi qu'aux besoins urgents des populations affectées.

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La ministre d'État a également rappelé devant la presse que, depuis le 1er décembre 2025, le plan d'urgence humanitaire, estimé à 1,4 milliard USD, a été publié et cible plus de 7 millions de personnes. Toutefois, à ce jour, le niveau de financement reste largement insuffisant, avec une couverture qui ne répond pas encore aux besoins exprimés.

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