Congo-Kinshasa: Incident sécuritaire au cours du séjour de Denise Nyakeru à New York - Le Gouvernement évoque un fait sans gravité

25 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incident sécuritaire s'est produit lundi 23 mars dans l'hôtel new-yorkais où loge Denise Nyakeru, Première dame de la RDC, en séjour officiel aux États-Unis. Ce fait a suscité des spéculations sur les réseaux sociaux concernant sa sécurité. Le Gouvernement rassure : il s'agit d'un incident mineur.

Selon Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement, il ne s'agit pas d'une tentative d'assassinat, comme l'ont relayé certaines rumeurs en ligne, mais d'un incident survenu dans l'hôtel où séjourne l'épouse du chef de l'État.

Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse ce mardi 24 mars, Patrick Muyaya a indiqué que, d'après les premières informations, des individus en cours d'identification auraient tenté de pénétrer dans l'établissement hôtelier où réside la Première dame.

Les autorités congolaises affirment être en contact étroit avec les services de sécurité américains afin d'obtenir davantage d'éléments sur les circonstances exactes de cet incident.

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Le Gouvernement a tenu à rassurer l'opinion publique sur l'état de santé de la Première dame, confirmant qu'elle « se porte bien ».

« Il y a eu un incident à l'hôtel, mais la Première dame est en sécurité », a déclaré le porte-parole, précisant que des informations complémentaires seront communiquées au fur et à mesure de l'évolution des enquêtes.

Un contexte de tensions et de désinformation

Le ministre de la Communication a également évoqué un contexte marqué par des campagnes de désinformation, appelant à la vigilance face aux informations non vérifiées circulant en ligne.

Le Gouvernement réaffirme sa détermination à faire toute la lumière sur cet incident en collaboration avec les autorités américaines.

En attendant les conclusions des investigations, Kinshasa invite la population à « se fier uniquement aux communications officielles, et non aux rumeurs distillées sur les réseaux sociaux ».

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