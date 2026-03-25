Congo-Kinshasa: Le recensement en RDC - Un enjeu clé pour des politiques publiques efficaces

Difficile de planifier le développement d'un pays sans données fiables sur sa population. Depuis plus de 40 ans, la RDC fonctionne encore sur des estimations, avec des chiffres qui varient fortement selon les sources.

Pour y remédier, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, prépare le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, une étape cruciale pour mieux connaître les réalités démographiques du pays et orienter les politiques publiques.

Il est important de bien connaitre la population, ses caractéristiques, son emplacement, ses besoins pour bien planifier le développement.

Comment évoluent les préparatifs de cette opération de grande envergure ? Quels défis et quelles perspectives ?

Comment organiser le recensement de la population dans un contexte d'insécurité avec des déplacements massifs de la population ?

Jody Daniel Nkashama s'est entretenue à ce sujet avec le Professeur Eliwo Akoto Jean-Pierre, démographe et Directeur Adjoint chargé de l'enseignement à l'école des sciences de la population et du développement de l'Université de Kinshasa.