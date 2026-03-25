Sénégal: Les entreprises espagnoles GB Foods et RIU s'engagent pour de nouveaux investissements structurants

Dakar — Les dirigeants des groupes GB Foods et RIU Hotels & Resorts ont annoncé envisager de nouveaux investissements structurants au Sénégal, à l'issue d'une audience que leur a accordée le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mercredi, à Madrid, a-t-on appris de source officielle sénégalaise.

Le chef de l'Etat, présent en Espagne dans le cadre d'une visite officielle, "a entamé [mercredi] sa journée à Madrid par des audiences avec les groupes GB Foods et RIU, deux partenaires majeurs qui réaffirment leur ancrage au Sénégal et envisagent de nouveaux investissements structurants", rapporte la présence de la République via ses réseaux sociaux.

Selon la même source, ces engagements constituent "une dynamique portée par un leadership orienté vers les résultats".

GB Foods, une entreprise espagnole spécialisée dans l'agroalimentaire, compte investir davantage dans le domaine de l'agriculture au Sénégal, conformément aux orientations des nouvelles autorités.

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Selon la présidence sénégalaise, "le groupe GB Foods, solidement implanté au Sénégal, a confirmé sa volonté de renforcer ses engagements, notamment à travers le développement de l'agriculture locale en amont de sa chaîne de production, ainsi que des initiatives liées à la nutrition et à la santé alimentaire, en cohérence avec les priorités publiques nationales".

La chaîne internationale RIU, évoluant dans le secteur de l'hôtellerie, veut de son côté intensifier et diversifier ses offres de service à travers le Sénégal.

Le groupe RIU "a exprimé des intentions claires d'expansion au Sénégal, avec un projet d'extension de ses capacités hôtelières et une montée en gamme de son offre, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité touristique du pays et à générer des retombées économiques directes", mentionne la même source.

Elle ajoute que les échanges du chef de l'Etat avec les deux entrepreneurs espagnols ont permis d'enregistrer des avancées concrètes et des perspectives d'investissements à fort impact.

"À travers ces audiences stratégiques", Bassirou Diomaye Faye, "consolide une dynamique d'investissements structurants, orientée vers la création de valeur locale, l'emploi et le développement durable de secteurs clés de l'économie nationale", souligne la présidence sénégalaise.