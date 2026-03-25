Sénégal: Une diplomate plaide pour un accompagnement accru des startups dirigées par des femmes

Dakar — L'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a plaidé, mercredi à Dakar, pour davantage d'accompagnement sur la plan financier et dans la structuration des startups dirigées par les femmes, saluant dans la foulée le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial et innovant du Sénégal.

Notant que l'accès au financement est toujours "plus difficile pour les femmes", la diplomate a souhaité voir un "renforcement de la visibilité de l'impact des réseaux d'investisseurs locaux", qu'elle a appelé à "soutenir le financement et le co-investissement afin de permettre aux startups de passer à l'échelle et de monter en puissance".

Mme Christine Fages s'exprimait ainsi lors de la cérémonie officielle de lancement du "Fonds Rose", un mécanisme de financement destiné aux femmes entrepreneures atteintes de cancer ou en rémission. La rencontre est organisée par la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).

Elle a réitéré l'engagement de son pays dans cette dynamique, rappelant que le soutien aux projets portés par les femmes est inscrit dans les objectifs de l'ambassade.

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Mme Christine Fages, a ainsi encouragé, les femmes à s'investir dans la tech, les invitant à investir ce secteur "important".

Elle a dans le même temps plaidé pour l'accroissement de leurs chances de réussite dans les levées de fonds de leurs startups et leur accompagnement dans la structuration de leur business model.

"Le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial et innovant du Sénégal est aujourd'hui reconnu à l'échelle internationale", a dit l'ambassade de France au Sénégal.

Elle a notamment indiqué que cet écosystème, porté par les plus hautes instances de l'Etat sénégalais, est "un levier essentiel pour le développement du pays dont les femmes en sont un maillon essentiel".

"Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires sénégalais pour construire un écosystème résilient et inclusif où l'égalité des genres est une priorité, où l'entreprenariat féminin rime avec création de valeur", a ajouté la diplomate.