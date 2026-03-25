Sénégal: Diourbel - Vers un nouveau plan d'action régional de lutte contre le travail des enfants

Diourbel — La région de Diourbel (centre) s'oriente vers l'élaboration d'un nouveau plan d'action de lutte contre le travail des enfants, en conformité avec les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), a-t-on appris mercredi de source officielle.

"Nous sommes à Diourbel pour élaborer un plan d'action du comité intersectoriel régional de lutte contre le travail des enfants, consécutivement à la ratification de la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et de la Convention 182 relative aux pires formes de travail des enfants", a déclaré la coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants au ministère en charge du Travail, Mame Coumba Thiaw Sow.

Elle prenait part à un atelier régional sur la lutte contre le travail des enfants, en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, et des services techniques concernés.

Selon elle, ces deux conventions fondamentales de l'OIT constituent le socle de ce processus visant à renforcer les mécanismes de protection des enfants.

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Mme Sow a expliqué que ce plan d'action ambitionne de redynamiser le comité intersectoriel régional, en tenant compte des spécificités locales, afin d'identifier des actions prioritaires et urgentes.

À Diourbel, a-t-elle relevé, les formes les plus courantes de travail des enfants concernent notamment les travaux champêtres, la mendicité forcée et les travaux domestiques précoces, en particulier chez les jeunes filles.

Elle a également souligné que, de par sa position géographique et économique, la région de Diourbel occupe un rôle stratégique dans la lutte contre le travail des enfants et la protection de l'enfance.

L'objectif final est d'aboutir à l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle et budgétisée pour une meilleure prise en charge du phénomène, a-t-elle précisé.