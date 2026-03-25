Sénégal: Diourbel - Vers un nouveau plan d'action régional de lutte contre le travail des enfants

25 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La région de Diourbel (centre) s'oriente vers l'élaboration d'un nouveau plan d'action de lutte contre le travail des enfants, en conformité avec les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), a-t-on appris mercredi de source officielle.

"Nous sommes à Diourbel pour élaborer un plan d'action du comité intersectoriel régional de lutte contre le travail des enfants, consécutivement à la ratification de la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et de la Convention 182 relative aux pires formes de travail des enfants", a déclaré la coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants au ministère en charge du Travail, Mame Coumba Thiaw Sow.

Elle prenait part à un atelier régional sur la lutte contre le travail des enfants, en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, et des services techniques concernés.

Selon elle, ces deux conventions fondamentales de l'OIT constituent le socle de ce processus visant à renforcer les mécanismes de protection des enfants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mme Sow a expliqué que ce plan d'action ambitionne de redynamiser le comité intersectoriel régional, en tenant compte des spécificités locales, afin d'identifier des actions prioritaires et urgentes.

À Diourbel, a-t-elle relevé, les formes les plus courantes de travail des enfants concernent notamment les travaux champêtres, la mendicité forcée et les travaux domestiques précoces, en particulier chez les jeunes filles.

Elle a également souligné que, de par sa position géographique et économique, la région de Diourbel occupe un rôle stratégique dans la lutte contre le travail des enfants et la protection de l'enfance.

L'objectif final est d'aboutir à l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle et budgétisée pour une meilleure prise en charge du phénomène, a-t-elle précisé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.