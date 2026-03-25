Sénégal: La diaspora sénégalaise en Espagne salue les avancées dans la délivrance de documents de voyage

Dakar — Le chef de l'Etat a rencontré la communauté sénégalaise établie en Espagne, mardi, rapporte la présidence sénégalaise, soulignant que les Sénégalais établis dans ce pays ont salué, à cette occasion, les efforts du gouvernement pour une meilleure la prise en charge de leurs préoccupations notamment liées à la délivrance de documents de voyage.

"Cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par des avancées concrètes en réponse aux préoccupations de nos compatriotes. Les délais de délivrance des passeports ont été considérablement réduits, passant de plusieurs mois à environ une semaine", indique la présidence sénégalaise sur sa page Facebook.

Le président de la République a entamé, mardi, une visite officielle en Espagne, dans le cadre des efforts visant à redynamiser l'axe Dakar-Madrid.

Dans le même temps, un dispositif spécial a été mis en place pour faciliter l'obtention de documents administratifs par les personnes éligibles à la régularisation.

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En vue de faciliter les démarches des personnes concernées, "un guichet dédié à l'Espagne a été instauré à Dakar afin d'accélérer le traitement des demandes, tandis qu'une mission spéciale du ministère de l'Intérieur, consacrée à la production de passeports, se déploiera en Espagne dans les prochains jours", annonce la présidence sénégalaise.

L'État du Sénégal, à travers ces actions, "confirme sa volonté d'apporter des réponses concrètes, rapides et durables aux attentes de ses ressortissants à l'étranger".

"Ces avancées seront renforcées par de nouvelles initiatives structurantes, notamment le déploiement pilote du e-consulat, ainsi que le lancement de dispositifs innovants au bénéfice de la diaspora", ajoute la même source.