Sénégal: Diourbel - Installation de l'organe délibérant de l'intercommunalité Mbayard

Diourbel — Un organe délibérant dénommé "Entente Mbayard" a été installé mercredi, en même temps qu'un bureau de l'intercommunalité, en vue de mutualiser les moyens autour de projets communs pour un développement plus efficace du département de Diourbel.

Cette entente regroupe les communes de Diourbel, Touré Mbonde, Tocky Gare, Ngohé et Patar.

Le préfet du département, Abdou Khadir Diop, a présidé la rencontre, supervisant le processus ayant abouti à l'élection des membres du bureau.

La présidence de l'entente a été confiée au maire de Touré Mbonde, assisté de deux vice-présidents.

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L'assemblée délibérante est composée de 28 conseillers municipaux issus des communes membres.

"Depuis novembre 2022, nous avons entamé une réflexion sur la mise en place d'une intercommunalité pour mieux harmoniser nos actions", a déclaré le président de l'Entente Mbayar, Ibra Kane.

Selon lui, "à l'ère des grands ensembles, les collectivités territoriales du département de Diourbel doivent travailler ensemble pour être plus impactantes".

Les communes membres ambitionnent de collaborer dans plusieurs secteurs clés, dont l'environnement et la gestion des ressources naturelles, le sport et la culture, mais aussi dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique local.

Parmi les premières actions envisagées, figurent le reboisement des axes routiers, l'éclairage des stades municipaux et la construction d'un mur de clôture du dépôt d'ordures de Tocky Gare.

Ibra Kane a également indiqué que l'État, à travers le ministère de tutelle, a mobilisé une enveloppe de 450 millions de francs CFA pour soutenir les projets structurants de l'entente, précisant que les collectivités membres contribueront également au financement.

Il a, en outre, promis une gestion "inclusive et transparente" au bénéfice des populations des communes concernées.

Le directeur général de l'Agence régionale de développement (ARD), Samba Lawbé Mbaye, a salué "l'aboutissement d'un processus engagé depuis plusieurs années".

Il a rappelé que l'intercommunalité fonctionnera comme une collectivité territoriale, avec une assemblée délibérante appelée à exercer ses missions dans le respect des lois et règlements en vigueur.