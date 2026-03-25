Sénégal: Kédougou - La suspension des activités minières sur la Falémé, une mesure phare sous Bassirou Diomaye Faye

Kédougou — La suspension effective des activités minières sur la Falémé, dans la région de Kédougou (est), est une des mesures phares des deux premières années du mandat du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal.

Cette décision a été annoncé par le chef de l'Etat en octobre 2024. Il avait instruit aux autorités administratives et aux forces de défenses de la région de Kédougou d'appliquer avec fermeté la suspension des activités minières sur un rayon de 500 mètres autour de la Falémé.

Il s'était ensuite déplacé à Sansamba, un village de la zone de Moussala-Mahinamine, pour constater la mise en oeuvre effective du décret interdisant les activités minières sur la Falémé ainsi que les opérations d'orpaillage clandestins dans toute la région de Kédougou.

L'armée, de concert avec la gendarmerie nationale et la direction des Parcs nationaux, a lancé une opération dénommée "Nawétane", le 13 septembre 2024, pour une application ferme du décret présidentiel.

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L'opération, planifiée par la zone militaire numéro 4, vise à prévenir d'éventuelles infiltration de bandes sévissant au-delà des frontières dans cette partie de la Falémé.

Le but est de soutenir les populations des villages les plus isolés et de veiller à l'application du décret relatif à la protection de la Falémé.

Les forces armées, à travers ces actions, réaffirment d'autant plus leur engagement à lutter contre l'orpaillage clandestin, une activité qui entraine des impacts sécuritaires environnementaux et économiques dans la région de Kédougou et environs.

Dans cet esprit, deux nouvelles unités de la gendarmerie ont été officiellement mises en service à Kédougou par le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, selon lequel les infrastructures de la Légion de Kédougou s'inscrivent dans une nouvelle démarche de contrôle et de sécurisation de l'espace national.

La mise en service des nouvelles unités s'inscrit plus largement dans la stratégie de renforcement de l'architecture sécuritaire du Sénégal.

Les forces de défense et de sécurité multiplient en parallèle les opérations de sécurisation des frontières pour lutter contre le banditisme, la menace terroriste et l'extrémisme violent dans la région.

Le ministre des Forces armées a également procédé à l'inauguration, en août dernier, du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et de la brigade de recherche routière de Saraya.

Les deux ans de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays ont été marqués, dans la région de Kédougou, par la pose du Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQ) de Salémata.

Le président a saisi l'opportunité de son déplacement pour procéder, dans le même temps, à la pose de la première pierre de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP), d'un coût estimé à 9 milliards de CFA dans la commune de Bandafassi pour une capacité d'accueil projetée de 24 mille étudiants par an.