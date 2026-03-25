Sénégal: Tambacounda - Le Plan Diomaye pour la région orientale, accélérateur de grands projets à l'est

Tambacounda — L'annonce d'un Plan Diomaye pour le Sénégal oriental, destiné à résorber le déficit infrastructurel dans la zone est du pays, est l'un acquis importants des deux ans de mandat de l'actuel chef de l'Etat.

Le président de la République a demandé au Premier ministre, lors du Conseil des ministres du 11 février dernier, de "travailler avec tous les acteurs sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme spécial d'investissement dénommé +Plan Diomaye pour le Sénégal oriental+ afin de résorber le déficit infrastructurel et assurer une présence plus marquée de l'Etat dans la zone est du pays".

Cette annonce faisait suite à la tournée économique que le chef de l'Etat avait effectuée dans les régions de Tambacounda et Kédougou, du 5 au 8 février.

Dans la foulée de cette annonce, s'est tenu, le 17 février, un comité régional de développement (CRD) présidé par le gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, dans le cadre du Programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

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Cette rencontre visait à identifier des projets prioritaires à mettre en oeuvre pour le compte du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental, qui inclut l'accélération de grands projets déjà ficelés, dont la relance du chemin fer et l'aménagement fonctionnel d'un port sec à Tambacounda.

Lors de sa tournée économique, le président de la République avait réitéré ses instructions consistant à faire de la relance de l'activité ferroviaire dans la région de Tambacounda "une priorité absolue". Il a souligné la nécessité "de construire une voie standard qui permettra de désenclaver toutes les localités traversées par l'activité ferroviaire".

Le plan Diomaye pour le Sénégal oriental est attendu comme un programme catalyseur, en perspective de l'ouverture annoncée de l'Université du Sénégal oriental en octobre 2026. Il devrait aussi se traduire par la construction d'écoles, de lycées, d'ISEP (Instituts supérieurs d'enseignement professionnel), de l'hôpital de Bakel, de bâtiments administratifs et d'autres édifices publics.

En visite sur le chantier de l'Université du Sénégal oriental (USO) à Tambacounda, le président Bassirou Diomaye Faye avait demandé à l'entreprise en charge des travaux de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais de livraison de l'infrastructure.

Le Plan Diomaye pour le Sénégal oriental pourrait compter aussi sur le potentiel agricole de la région Tambacounda surtout en termes de production de bananes.

Le chef de l'Etat n'avait pas manqué de souligner, lors de sa tournée économique, que l'autosuffisance en bananes est à la portée du Sénégal, appelant les acteurs de la filière à renforcer la production pour permettre au pays de conquérir le marché africain.