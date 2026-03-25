Sénégal: Le président de l'association des maires du pays, Oumar Bâ, élu à la tête de CGLU

Dakar — Le Sénégalais Oumar Bâ a été élu président de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), lors d'une Assemblée générale tenue à Nouakchott, en Mauritanie, grâce à sa politique innovante axée sur l'agroécologie, la résilience climatique et le développement durable, a-t-on appris de source officielle.

Le maire de Ndiob, une commune rurale du département de Fatick (centre) a été porté, lundi, à la tête de cette organisation faîtière des gouvernements locaux africains grâce à son leadership porté par un parcours exemplaire et un engagement constant en faveur du développement local sur la scène régionale et continentale, souligne un communiqué parvenu à l'APS.

"Cette consécration s'inscrit dans une dynamique déjà bien amorcée. Président de l'Association des Maires du Sénégal (AMS) depuis décembre 2022, Oumar Bâ avait été élu à l'unanimité pour représenter les collectivités territoriales des 15 pays de la CEDEAO lors de l'Assemblée générale régionale de CGLU Afrique tenue à Abidjan les 12 et 13 mars. Une reconnaissance forte de son leadership et de sa capacité à fédérer au-delà des frontières nationales", lit-on dans le texte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le maire de Ndiob depuis 2014, réélu pour un second mandat en 2022, est connu pour sa politique territoriale dont l'ambition est de faire de sa commune un modèle de "ville verte et résiliente". "Cette vision lui a valu plusieurs distinctions internationales, notamment lors du Sommet Africités 2018 à Marrakech, ainsi qu'une reconnaissance de la FAO pour ses initiatives en matière de politique agricole locale", indique le communiqué.

Le texte signale que "cet écologiste convaincu, défenseur de l'équité territoriale, joue un rôle actif dans la lutte contre les changements climatiques, oeuvrant pour la préservation de la biodiversité, la promotion des énergies renouvelables et le renforcement de la coopération Sud-Sud". Cet engagement et ce leadership lui ont également valu d'être élevé au titre honorifique de l'Ordre National du Mérite Agricole en France, entre autres distinctions régionales et internationales, renseigne la même source.