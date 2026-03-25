Sénégal: Sédhiou - IBP Sénégal en mission pour renforcer la gouvernance budgétaire locale

Sédhiou — Le directeur des programmes de l'ONG International Budget Partnership Sénégal, Djibril Badiane, en visite mardi à Sédhiou (sud), a dit son ambition de contribuer au renforcement des capacités en gouvernance locale et en gestion budgétaire.

Il a rencontré le gouverneur de Sédhiou, les services déconcentrés et les élus territoriaux de la région, dans le cadre d'une mission visant à recueillir des informations en vue d'apporter une assistance technique aux acteurs locaux dans le pilotage des politiques publiques et budgétaires. Spécialisée dans les questions de finances publiques, l'ONG IBP Sénégal œuvre pour une meilleure inclusion budgétaire des communautés vulnérables. À Sédhiou, son directeur des programmes a insisté sur la nécessité de placer la transparence au cœur de la gestion des ressources publiques.

"L'argent public, collecté et emprunté au nom des Sénégalais, doit être géré de manière transparente et expliqué aux citoyens", a déclaré Djibril Badiane. Il a indiqué que sa visite à Sédhiou s'inscrit dans le cadre d'un partenariat récemment signé avec la Direction générale de l'administration territoriale, rattachée au ministère de l'Intérieur.

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Selon M. Badiane, l'objectif poursuivi est d'accompagner les autorités territoriales dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2025-2029, à travers le renforcement des capacités en gouvernance locale et en gestion budgétaire.

Au cours des échanges, les préoccupations des acteurs locaux ont été recueillies afin d'élaborer des modules de formation adaptés. Des sessions de renforcement de capacités sont ainsi prévues prochainement à l'échelle nationale, à l'intention des administrations territoriales et des collectivités. Djibril Badiane a également relevé "les défis liés à la mise en oeuvre du budget-programme", introduit au niveau central en 2020 et étendu aux collectivités territoriales par un décret en 2023.

Si des avancées sont à relever au niveau sectoriel, "des insuffisances persistent au niveau local, notamment en matière de mobilisation des ressources, de définition des objectifs de performance et de production de rapports annuels". L'IBP Sénégal entend, à terme, élargir ce partenariat à d'autres acteurs territoriaux afin de contribuer à une gouvernance plus efficace, transparente et orientée vers les besoins des populations.