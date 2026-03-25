Sénégal: L'AFTU lance un projet de billettique utilisable 'pour tous les modes de transport'

Dakar — L'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) a lancé un projet de billettique moderne consistant en un support numérique utilisable par différents opérateurs et pour tous les modes de transport.

Le directeur des exploitations de l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU), Khadim Mbacké Dieng, a insisté sur les avantages de ce nouvel outil, lors de la cérémonie de lancement, tenue mardi à Dakar.

Selon lui, "un seul support peut être utilisé pour tous les modes de transport de tous les opérateurs, les titres de transport communs peuvent être achetés dans n'importe quel point de vente".

L'objectif poursuivi par l'AFTU à travers cette innovation est de "fidéliser les clients, d'en conquérir de nouveaux, d'encourager et faciliter l'usage combiné des différents transports publics", a indiqué Khadim Mbacké Dieng.

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Il a signalé que les supports de ce nouvel outil peuvent héberger d'autres applications (porte-monnaie électronique, parking, loisirs).

Il est revenu sur les différentes étapes de ce projet, de la phase de l'interopérabilité des supports à celle de l'intégration des systèmes centraux, en passant par la tarification et le financement de l'exploitation.

"Le projet se déroule en plusieurs phases. En premier lieu, on va lancer les machines de vente au niveau des receveurs. D'ici le 1er mars, on va terminer tout ce paramétrage au niveau des machines de vente et du manuel. Quarante lignes sur 70 seront enrôlées", a expliqué le directeur des exploitations de l'AFTU.

"Dans la deuxième phase, a-t-il ajouté, il y aura l'arrivée de nos valideurs, qui vont nous permettre de passer des tickets manuels aux cartes d'abonnement. Ce qu'on appelle communément porte-monnaie électronique".

Cela devrait permettre aux usagers de pouvoir utiliser des cartes rechargeables au niveau des terminus des bus, par Mobile money et par le web, mais également par le biais de leurs porte-monnaie électroniques, a-t-il poursuivi.

Selon son directeur des exploitations, l'Association de financement des professionnels du transport urbain mise sur l'interopérabilité.

"Il va permettre aux usagers, avec leur seul ticket ou leur seule porte-monnaie électronique ou carte d'abonnement, de pouvoir se déplacer aussi bien au niveau du BRT, du TER, de l'AFTU, des bus de Dakar Dem Dikk et des Grands trains du Sénégal", a indiqué Khadim Mbacké Dieng.

Interpellé sur les prix des différents types de carte d'abonnement, M. Dieng a fait savoir qu'ils ne sont pas encore fixés.

"On est en train de travailler avec le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), qui est aussi notre tutelle en charge de fixer la tarification qui sera encadrée et surveillée de très près par l'autorité organisatrice du transport urbain", a-t-il précisé.

Il a assuré qu'avec le lancement de ce système de billettique, les clients usagers seront agréablement surpris.

"Cet outil va permettre plus de modernité, plus de transparence dans le secteur des transports. Il s'agit d'un levier essentiel pour renforcer la viabilité des acteurs", s'est félicité Moustapha Niang, conseiller du directeur des transports.