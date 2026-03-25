Sénégal: La CRSE mise sur un nouveau plan de communication pour atteindre davantage le consommateur

Dakar — La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) a élaboré un nouveau plan de communication dont l'ambition est de contribuer au renouveau du secteur par une meilleure prise en compte des attentes du consommateur, a-t-on appris de son président, Ibrahima Niane.

"Le nouveau plan de communication de la CRSE est en marche et avec l'ensemble des acteurs, il sera renforcé et porté plus haut par les autorités", a déclaré M. Niane.

Il intervenait lors d'un forum sur la régulation de l'énergie, tenu mardi à Dakar, sur le thème "Quel renouveau pour quelles ambitions ?"

Selon M. Niane, ce forum s'inscrit dans le cadre du plan de communication que la Commission de régulation de l'énergie est en train de mettre en oeuvre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre a également permis de mettre en exergue la nouvelle identité visuelle de la CRSE à travers un nouveau logo et un nouveau site Internet présentés à cette occasion.

La Commission de régulation du secteur de l'énergie a par ailleurs élaboré un guide retraçant les droits et obligations du consommateur, a signalé son président.

Il a précisé que ce guide vise à faciliter les démarches administratives, notant que le secteur de l'énergie est "devenu très attractif au Sénégal".

Ibrahima Niane a annoncé que le stratégie de communication élaborée par la CRSE va être déroulée sur l'étendue du territoire national.

"D'ici une semaine, nous serons à Saint-Louis où on fera un comité régional de développement (CRD) avec l'ensemble des autorités locales. Après ce sera le tour de Matam et Louga. Partout au Sénégal, on va porter l'image, les ambitions de la CRSE pour la faire mieux connaître par le commun des Sénégalais", a-t-il indiqué.