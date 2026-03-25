Afrique de l'Ouest: Développement de la pêche en Afrique de l'ouest - L'Ismi et les partenaires signent un Mémorandum d'entente

25 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le secteur de la pêche en Afrique de l'ouest a franchi une nouvelle étape. En effet, sous l'impulsion de l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) d'Abidjan, un mémorandum d'entente a été signé le mardi 24 mars 2026, dans les locaux de l'Ismi.

Le document a été paraphé par le directeur général de l'Ismi, le colonel Aké Lazare Abé ; la directrice exécutive de l'Agence européenne de contrôle des pêches (Efca), Susan Steel, et le secrétaire général du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée (Cpco), Gaston Djihonto.

Cet accord, élément clé dans la mise en oeuvre du pilier I (gouvernance des pêches) du projet Wasop (West African Sustainable Ocean Project), vise à mutualiser les efforts de l'Ismi et des partenaires du projet. Financé par l'Union européenne sur une période de cinq ans, le projet Wasop a pour objectif de promouvoir l'exploitation responsable des ressources marines et côtières, de soutenir le développement d'une économie bleue durable et inclusive en Afrique de l'Ouest et de protéger les écosystèmes marins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce partenariat repose sur une approche collaborative. L'Ismi met à disposition son expertise locale et ses infrastructures ; l'Efca apporte son savoir-faire technique et pédagogique à l'échelle internationale. Pour les parties prenantes, cet accord incarne un modèle de coopération « gagnant-gagnant » en matière de gouvernance des pêches et d'économie bleue.

La signature de ce mémorandum a coïncidé avec l'ouverture d'un atelier régional consacré à l'analyse des risques liés à la pêche, un outil stratégique pour optimiser les moyens de contrôle, souvent limités, et mieux cibler les interventions face aux navires pratiquant la pêche illicite.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.