Cote d'Ivoire: Affaire blanchiment de capitaux - 7 ans de prison et 240 millions de FCFA requis à l'encontre d'Apoutchou

Le procès impliquant l'influenceur ivoirien Apoutchou National et ses coaccusés a franchi une nouvelle étape devant la justice ivoirienne, le mardi 24 mars 2026. À l'issue de l'audience, le ministère public a requis une peine de sept ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende de 240 millions de Fcfa à leur encontre.

Pour rappel, le 12 novembre 2024, Stéphane Agbré connu sous le pseudonyme « Apoutchou National » a été arrêté aux côtés de deux complices, Fofana Abdoulaye et Akobé Leonel, après la diffusion d'une vidéo devenue virale. Celle-ci montrait l'influenceur exhibant un sac contenant des liasses de billets, alimentant la polémique sur l'origine des fonds.

À la suite de ces faits, le parquet du Pôle pénal économique et financier a ouvert une enquête en vertu de la loi n°2023-875 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Promulguée en novembre 2023, cette loi a servi de base pour examiner les activités suspectes attribuées à l'influenceur et à ses présumés complices.

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Selon le réquisitoire du procureur de la République, les faits reprochés aux mis en cause sont jugés suffisamment graves pour justifier une sanction exemplaire. Bien que les charges précises n'aient pas été rendues publiques dans leur intégralité, l'affaire retient une attention particulière en raison de la notoriété de l'un des principaux accusés.

Au cours des débats, l'accusation et la défense ont exposé des positions divergentes. Les avocats des prévenus ont plaidé en faveur de circonstances atténuantes, tandis que le parquet a insisté sur la nécessité d'une réponse judiciaire ferme afin de dissuader de tels agissements.

L'audience a été renvoyée à ce mercredi 25 mars 2026, pour les dernières plaidoiries, les répliques ainsi que la fixation de la date du délibéré. Cette étape s'annonce déterminante avant que le tribunal ne rende sa décision finale.

Cette procédure s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue des autorités face aux flux financiers d'origine douteuse, notamment dans l'univers numérique.

Le verdict est attendu dans les prochains jours, à l'issue de la phase finale des débats judiciaires.