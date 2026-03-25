Ile Maurice: Représentation du MMM - Quatorze présents, trois absents

Les regards étaient braqués sur les travées de l'Assemblée nationale, et une interrogation sur toutes les lèvres : les élus du Mouvement militant mauricien (MMM) allaient-ils répondre présents ou bouder la séance dans le contexte politique actuel ?

Parmi les absences les plus remarquées, celle de Joanna Bérenger. À l'instar de son père, Paul Bérenger, l'ancienne junior minister à l'Environnement n'est pas venue. Son siège habituel, situé au troisième rang au côté de Dhaneswar Damry, est ainsi resté vide tout au long de la séance.

Autre absence notée : celle du député de la circonscription n°10, Chetan Baboolall. Selon des informations recueillies auprès de sources proches, ce dernier devrait se rapprocher du cercle de Paul Bérenger. Un positionnement qui semble se dessiner depuis plusieurs jours. En effet, Chetan Baboolall avait déjà brillé par son absence lors du Bureau politique du MMM tenu le lundi 23 mars. Toutefois, il était présent lors de la conférence de presse des membres du parti au quartier général, le vendredi 20 mars, lors de laquelle plusieurs intervenants avaient exprimé des critiques à l'égard de Paul Bérenger.

À l'appel...

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En revanche, malgré les rumeurs persistantes le concernant, Ludovic Caserne, élu de Port-Louis Nord-Montagne-Longue, était bien présent dans l'hémicycle, dissipant ainsi toute spéculation sur une éventuelle prise de distance.

Au début de la séance parlementaire, la grande majorité des élus mauves avait pris place sur les bancs. Reza Uteem, Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Arianne Navarre-Marie, Deven Nagalingum, Aadil Ameer Meea, Ram Etwareea, Govinden Venkatasami, Tony Apollon, Ravin Jugurnauth, Jyoti Jeetun et Ludovic Caserne étaient à l'heure. Au rang des retardataires: Karen Foo Kune-Bacha, arrivée légèrement après le début des travaux, et Fawzi Allymun, qui a fait son entrée dans l'Hémicycle avec environ 20 minutes de retard.

Au final, sur les 18 élus que compte le MMM, 14 étaient présents lors de cette séance parlementaire, contre trois absents. Ànoter également que Veda Baloomoody se trouve actuellement hors du pays pour des raisons médicales.