Ile Maurice: 16,4 kg de drogue saisis, un policier recherché

Une opération menée le lundi 23 mars à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) a permis la saisie de 16,4 kilos de drogue, d'une valeur estimée à Rs 51 millions. Une ressortissante française et un policier, H., sont recherchés, tandis que l'épouse de ce dernier, également policière au poste de Rose-Belle, a été arrêtée pour complicité.

Les faits se sont déroulés vers 09h50, lorsqu'un bagage non réclamé a été repéré sur le tapis roulant à l'arrivée du vol MK015 en provenance de Paris. Sans réclamation, le bagage a été récupéré pour être scanné. À l'intérieur, les enquêteurs ont découvert 58 colis en plastique. Dixhuit contenaient du cannabis (10,45 kg) et 40 du haschich (6,05 kg). La valeur totale est estimée à Rs 51 millions. La ressortissante serait ensuite revenue récupérer le bagage. C'est à ce moment que les équipes de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) et de la Douane ont observé une coordination suspecte.

Exfiltration

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Le constable Pagoo a suivi la passagère depuis le comptoir d'immigration jusqu'au hall des visiteurs, facilitant sa sortie de la zone douanière. Simultanément, H. attendait à l'extérieur à bord d'une Honda et aurait forcé le passage en brisant une barrière de sécurité, dans une manœuvre spectaculaire permettant à la suspecte de prendre la fuite. Depuis, la ressortissante et le policier sont recherchés.

L'arrestation du constable Pagoo a apporté un premier éclairage sur l'affaire. Lors de son interrogatoire, il a indiqué avoir agi sur instruction du policier H., qui lui aurait demandé de surveiller la passagère jusqu'à sa sortie. Les enquêteurs cherchent désormais à confirmer ces liens et à identifier d'éventuels complices supplémentaires.

Une nouveauté dans l'enquête : l'épouse de H. a été arrêtée pour suspicion de complicité dans le trafic. Son rôle exact reste à déterminer, mais sa proximité avec le policier en fuite pourrait indiquer une coordination familiale. À l'heure où nous mettions sous presse, cette dernière était toujours interrogée par les autorités.

Le lien entre H. et Pagoo est au coeur de l'enquête. Ancien membre de l'AntiRobbery Squad dans la Southern Division, le policier est déjà connu des services. Les enquêteurs cherchent à retracer l'origine de ses contacts avec Pagoo et à déterminer s'ils ont agi dans le cadre d'un réseau structuré. L'analyse du téléphone portable de Pagoo sera cruciale pour identifier d'éventuelles communications compromettantes et des liens avec d'autres complices.

Mode opératoire

Parallèlement, les activités professionnelles de H. sont passées au crible. Il serait impliqué dans une entreprise de services de peinture et de nettoyage de maisons individuelles, pouvant servir de couverture pour du blanchiment d'argent ou pour des opérations logistiques du réseau.

Le schéma découvert intrigue les enquêteurs : un bagage laissé volontairement sans réclamation, récupéré plus tard avec l'aide d'un complice interne, suivi d'une extraction rapide. Ce mode opératoire suggère l'existence d'une organisation bien rodée exploitant des complicités internes à l'aéroport. Enfin, l'enquête vise également à déterminer l'ampleur internationale de cette affaire, notamment la provenance de la drogue et l'existence possible de filières étrangères.