Ile Maurice: Iqbal Calcateea met fin à son mandat au MSC

Dans un geste politique marquant, Iqbal Calcateea a choisi de quitter ses fonctions de chairman du Mauritius Sports Council (MSC). Et ce, afin d'apporter son soutien à Paul Bérenger, récemment démissionnaire de son poste de vice-Premier ministre. Nommé à la tête du MSC par le Conseil des ministres le 17 janvier 2025, il met fin à son mandat après 13 mois, affirmant faire passer ses convictions avant ses responsabilités officielles.

Nommé chairman du MSC par le Conseil des ministres le 17 janvier 2025, Iqbal Calcateea quitte ce poste après 13 mois. Il a soumis sa lettre de démission, hier, au ministre des Sports, Deven Nagalingum. «C'est Deven Nagalingum qui avait proposé mon nom comme chairman du MSC au Conseil des ministres. Aujourd'hui, je délaisse cette fonction car je préfère mon pays à ce poste», a-t-il déclaré.

Iqbal Calcateea estime que le MSC faisait du bon travail sous sa présidence. «Nous devions lancer un projet le 28 mars», précise-t-il. À noter qu'Iqbal Calcateea connaît le fondateur du Mouvement Militant Mauricien depuis octobre 1971. «J'avais 11 ans et je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait beaucoup de membres du MMM, dont Paul Bérenger et Dev Virahsawmy, à la veillée mortuaire de mon oncle Fareed Muttur», explique-t-il. (Ndlr: Fareed Muttur était membre du MMM à l'époque. Il est décédé après un accident de la route sur le pont de Réduit le 1eᣴ octobre 1971, dans des circonstances jugées suspectes à l'époque.)

«J'ai alors commencé à lire le journal Le Militant et à suivre le parcours du MMM», ajoute-t-il.

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La veille de sa démission, Iqbal Calcateea a pris contact avec Paul Bérenger -- dont il dit avoir beaucoup appris en politique -- pour l'informer de sa décision. Le leader des Mauves lui a répondu que le chemin qu'il allait emprunter serait difficile. Mais Iqbal Calcateea maintient sa décision afin d'apporter son soutien à Paul Bérenger. Signalons qu'Iqbal Calcateea est actuellement secrétaire régional de la circonscription N°19 et membre du comité central du MMM.

Vision d'Iqbal Calcateea pour le MSC

Dans nos colonnes, Iqbal Calcateea disait ceci : «J'aimerais, tout d'abord, qu'après 5 ans, les gens parlent de sport dans les 4 coins cardinaux du pays. Que dans les régions défavorisées, les jeunes reçoivent les équipements adéquats pour la pratique du sport, qu'ils soient bien encadrés. Les talents seront issus de là. Il faut une proximité entre le MSC et la population. Tout le monde. J'entends par là les enfants, les jeunes, les écoles, les personnes âgées. C'est le sport for all».