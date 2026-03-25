Ile Maurice: Yasish Emrith dans le viseur de la FCC

Le directeur de Capitay Mauritius Limited, Yasish Emrith, est au centre d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) pour enrichissement inexpliqué et blanchiment d'argent à l'international. Le trentenaire, qui se présente comme broker pour une société de wealth management basée aux États-Unis, est soupçonné d'avoir accumulé des biens de prestige et des avoirs financiers en un temps record, au mépris des sources officielles déclarées.

Selon son profil LinkedIn, Yasish Emrith a plus de huit ans d'expérience dans le secteur financier et dirige Capitay Mauritius Limited depuis juin 2023. Il se décrit comme un leader innovant, axé sur la croissance durable et le développement d'équipes performantes, spécialisé dans les programmes d'investissement à haut rendement et le trading bancaire. Mais les enquêteurs de la FCC sont dubitatifs face à ses explications sur l'origine de sa fortune, jugée disproportionnée par rapport à ses revenus officiels.

Le dirigeant aurait affirmé percevoir des commissions en dollars via sa fonction de broker pour des clients internationaux. Cependant, la rapidité avec laquelle il a accumulé des biens de luxe et des avoirs financiers a éveillé les soupçons des autorités, qui ont lancé une enquête approfondie sur sa richesse inexpliquée. Il a été arrêté lundi, provisoirement accusé de blanchiment d'argent, conformément aux articles 36 et 38 de la FCC Act 2023. Comme la FCC a objecté à sa remise en liberté hier devant la cour de Pamplemousses, il est toujours en détention.

Dans le cadre de l'enquête, plusieurs perquisitions ont été menées. À Péreybère, son appartement de Moulin-Cassé a été perquisitionné : les enquêteurs y ont saisi un Coupé Aston Martin DB12 immatriculé YE 188, une BMW 740d xDrive immatriculée YY 18, ainsi qu'un coffre refermant montres de luxe, bijoux et objets de valeur. Plus tôt dans la journée, une opération a été conduite au domicile de sa mère, à Nouvelle-France, où une McLaren Artura immatriculée YE 18 et plusieurs bijoux ont également été embarqués. La valeur totale des biens saisis est estimée à environ Rs 100 millions.

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La Mini Cooper de la compagne d'Emrith est un des biens saisis lors des perquisitions.

Une descente a également été effectuée à Plaine-des-Papayes, chez sa compagne. Des bijoux de valeur et une Mini Cooper ont été saisis. Cette dernière n'a pas été arrêtée, mais ses activités font l'objet d'un examen approfondi par la FCC.

Les enquêteurs soupçonnent désormais que Yasish Emrith pourrait être impliqué dans un réseau structuré de blanchiment, utilisant des investissements à échelle mondiale pour dissimuler l'origine réelle de ses fonds et exploiter des investisseurs étrangers. Les dossiers clients et les flux financiers font actuellement l'objet d'une analyse détaillée pour retracer l'origine de sa richesse.

Cette affaire soulève des interrogations sur la légitimité des activités de Capitay Mauritius Limited et sur les liens possibles entre certains investissements internationaux et des transactions illégales. L'enquête vise à déterminer si Yasish Emrith a agi seul ou dans le cadre d'un réseau plus large opérant à l'international, et illustre la vigilance des autorités face à l'enrichissement inexpliqué et aux pratiques financières suspectes.