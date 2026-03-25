Afrique: FEMUA 18 - La rencontre entre musique et intelligence artificielle pour repenser le continent

Le Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (FEMUA) revient pour une 18e édition qui s'annonce à la fois impressionnante et tournée vers l'avenir. Lancé officiellement ce mardi 24 mars 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire par A'Salfo, commissaire général et membre du groupe Magic System, l'événement promet six jours intenses mêlant musique, échanges et innovation.

Cette année, le festival s'articule autour d'un thème fort : « Intelligence artificielle : menace ou opportunité pour l'Afrique ? ». Un choix qui marque une évolution notable dans l'identité du FEMUA. Désormais, il ne se limite plus à la scène musicale, mais s'affirme comme un véritable espace de réflexion sur les transformations technologiques qui façonnent le continent. Spécialistes, acteurs du numérique et professionnels se relaieront pour analyser les impacts de l'IA, entre espoirs de progrès et questions éthiques.

Du 28 avril au 3 mai 2026, Abidjan et Dimbokro seront au coeur de cette dynamique culturelle. Le Gabon, invité d'honneur, viendra enrichir l'événement de sa richesse artistique. Après Daloa en 2025, c'est Dimbokro qui accueillera l'étape délocalisée du festival, avec un programme varié comprenant activités sportives, échanges avec les jeunes et un grand concert de clôture.

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Sur le plan artistique, le FEMUA 18 voit grand. Plus de 100 artistes sont attendus pour faire vibrer plus de 100 000 festivaliers. Parmi eux, des noms incontournables comme Meiway, Youssou N'Dour, Black M, Didi B, Roselyne Layo, DJ Kedjevara et Fatoumata Diawara. Une programmation riche et diversifiée, à l'image de la scène musicale africaine et internationale.

Fidèle à ses valeurs, le FEMUA conserve également son engagement social. Cette édition permettra encore la construction de deux écoles et d'un orphelinat, portant à 17 le nombre total d'infrastructures réalisées depuis la création du festival. Une action concrète qui renforce son rôle dans le développement des communautés.

L'innovation occupera aussi une place importante. Le Village technologique IA FEMUA offrira un espace dédié aux nouvelles technologies, tandis que le FEMUA Comedy Club, organisé à l'Institut français d'Abidjan, mettra en lumière les talents de l'humour africain. De leur côté, les plus jeunes ne seront pas oubliés avec le FEMUA Kids, un espace pensé pour allier apprentissage et divertissement.

Par ailleurs, la commune de Marcory rendra hommage, le 24 avril, à Papa Wemba, figure emblématique de la musique africaine disparue sur scène lors du FEMUA 2016. Une rue portera désormais son nom, afin de faire vivre sa mémoire.

Avec cette édition ambitieuse, placée sous le parrainage de Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, le FEMUA 18 confirme son statut de rendez-vous incontournable. Bien plus qu'un festival, il s'impose comme un véritable carrefour d'idées, reflet d'une Afrique en pleine transformation, entre héritage culturel et innovations futures.