L'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel (Aupcn) vient de lancer la deuxième cohorte de son programme d'insertion des jeunes diplômés pour la filière hévéa, dénommé « Aupcn Young Graduates ».

L'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel (Aupcn) est résolument engagée dans la promotion de la transformation industrielle. Elle vient de procéder au lancement de la deuxième cohorte de son programme d'insertion des jeunes diplômés pour la filière hévéa, baptisé « Aupcn Young Graduates », à travers l'insertion, depuis le 11 mars, d'une vingtaine d'ingénieurs et de techniciens dans des unités industrielles du secteur, membres de l'association.

Pendant une année, ces jeunes professionnels bénéficieront d'une immersion complète dans les réalités opérationnelles des métiers de la première transformation industrielle du caoutchouc naturel, avec un encadrement directement assuré par les entreprises hôtes.

Lamine Sanogo, président du conseil d'administration de l'association, a rappelé à l'occasion l'importance stratégique de cette initiative, soulignant que la filière hévéa a généré, en 2023, plus de 1 200 milliards de Fcfa pour l'économie ivoirienne.

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En outre, dira-t-il, la filière hévéa affiche une dynamique de croissance remarquable. Avec une production passée de 164 138 tonnes en 2005 à 1 678 000 tonnes en 2023, la Côte d'Ivoire s'est hissée au rang de premier producteur africain de caoutchouc naturel et de troisième au niveau mondial, avec près de 10 % de la production mondiale, derrière la Thaïlande et l'Indonésie.

« Une telle contribution appelle, en retour, un investissement soutenu dans le développement des compétences. À travers ce programme, l'Aupcn réaffirme ainsi son engagement à accompagner durablement ses membres tout en favorisant l'employabilité des jeunes diplômés et la structuration d'un capital humain qualifié au service de la filière hévéa en Côte d'Ivoire », a-t-il soutenu. Avant d'ajouter que le programme « Aupcn Young Graduates », lancé en décembre 2024, a été conçu pour rapprocher la formation académique des réalités opérationnelles du secteur.