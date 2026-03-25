Sénégal: Modou Lô-Sa Thiès - Au-delà du combat, une bataille d'écuries

À quelques jours du choc royal du 5 avril 2026, l'arène retient son souffle. Modou Lô, patron de Rock Énergie, remet sa couronne en jeu face à Sa Thiès, fer de lance de l'école Balla Gaye 2. Mais au-delà d'un simple duel, c'est un affrontement entre deux écuries de lutte nées la même année, en 2002.

Le combat entre Modou Lô et Sa Thiès polarise toutes les passions. Pour les écuries respectives, il est question de deux visions, de deux héritages. L'une des écuries veut consolider son règne, l'autre rêve d'un second sacre. Voilà pourquoi, entre pression, prestige et suprématie, ce combat tant rêvé s'annonce déjà comme un tournant majeur dans l'arène sénégalaise.

Fondée en mai 2002 aux Parcelles assainies de Dakar par feu Demba Dia, l'écurie Rock Énergie s'est imposée comme une référence incontournable dans le landerneau de la lutte sénégalaise. Visionnaire, son fondateur voyait la lutte comme bien plus qu'un sport : une véritable entreprise génératrice de revenus et un levier d'ascension sociale pour la jeunesse.

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Dès ses débuts, Rock Énergie s'est donné une mission claire : former des champions et offrir des perspectives aux jeunes du quartier. Sous la houlette de l'entraîneur Pape Mbaye, l'écurie a forgé des lutteurs de renom comme Zoss, Garga Mbossé, Super Diamono ou encore Mitrailleuse. Mais la plus grande réussite reste Modou Lô.

Devenu Roi des arènes, le 28 juillet 2019, après sa brillante victoire face à Eumeu Sène, le « Roc » des Parcelles incarne aujourd'hui la réussite de tout un projet. Le 5 avril, son objectif est limpide : conserver sa couronne et prolonger l'hégémonie de son écurie. Créée en 2002 par l'ancien champion Balla Gaye Ndour (ou Balla Gaye 1), l'école de lutte Balla Gaye est née d'une vision à la fois sportive et sociale.

Pensée comme un outil de formation, elle s'est aussi imposée comme un rempart contre le chômage et la marginalisation des jeunes de Guédiawaye. Officiellement reconnue en 2004, la structure s'est rapidement illustrée avec les débuts prometteurs de Double Less 2, puis de Balla Gaye 2 au mythique stadium Iba Mar Diop de Dakar.

Très vite, l'écurie devient une pépinière de talents : Elton, Less 2, Sococim, Douglas, Baye Mandiaye, Fils de Balla, Gakou 2... Le choix d'ouverture, sans distinction ethnique ou religieuse, a marqué une rupture dans le paysage de la lutte sénégalaise, renforçant son rôle de creuset social. L'apothéose survient le 22 avril 2012, lorsque Balla Gaye 2 détrône Yakhya Diop dit « Yékini », consacrant ainsi l'école comme une référence absolue.

Aujourd'hui, c'est Sa Thiès qui porte les espoirs de toute une école. Déterminé à marcher sur les traces de son frère, il vise un exploit de taille : battre Modou Lô pour offrir à l'école Balla Gaye un second titre de « Roi des arènes ». Le décor est planté. D'un côté, une écurie qui veut continuer à régner. De l'autre, une institution en quête de reconnaissance. Le 5 avril prochain, ce ne sera pas seulement un combat. Ce sera une guerre d'influence, une bataille d'histoire... une question de suprématie.