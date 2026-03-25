Ile Maurice: Deux vols rapportés

Deux vols distincts ont été rapportés au poste de police de Bel-Air-Rivière-Sèche au cours de la journée du mardi 24 mars, mobilisant les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID).

Dans le premier cas, un opérateur de 63 ans, employé dans une entreprise basée à Rivière-Sèche, a rapporté un vol de câbles dans un dépôt situé à Grande-Rivière-Sud-Est. Ce vol aurait eu lieu entre le 23 mars aux alentours de 13 h 30 et le lendemain à 7 h 10. Les malfaiteurs sont repartis avec environ 15 mètres de câbles d'un diamètre de 15 mm, qui étaient destinés à des travaux d'irrigation. Le préjudice est estimé à Rs 25 000. Une descente des lieux a permis de constater l'absence de système de vidéosurveillance ainsi que de gardiennage, ce qui pourrait compliquer l'identification des auteurs du vol. Aucun suspect n'a été identifié pour l'heure.

Dans le second cas, un commerçant de 58 ans, propriétaire d'une tabagie dans la région, a signalé un cambriolage dans son établissement. Les faits se seraient déroulés sur plusieurs jours, soit entre le jeudi 19 mars à 20 h 30 et le lundi 23 mars à la même heure. Selon les premiers éléments de l'enquête, le ou les individus impliqués auraient forcé le cadenas de la porte arrière en métal afin de pénétrer dans le commerce. Une fois à l'intérieur, ils se sont emparés de plusieurs cartouches de cigarettes ainsi que d'une somme de Rs 2 000 en espèces.

Le préjudice total est estimé à Rs 15 000. Contrairement au premier cas, la boutique est équipée d'un système de vidéosurveillance, dont les images pourraient s'avérer déterminantes pour faire avancer l'enquête. À ce stade toutefois, aucun suspect n'a encore été identifié. Les policiers se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d'usage. La CID de Bel-Air-Rivière-Sèche a été saisie des enquêtes et poursuit ses investigations afin d'identifier les auteurs de ces vols.

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