Ile Maurice: 2025, année faste pour Emtel - Plus de Rs 4 milliards de revenus

C'est une première. Emtel, un des leaders des télécommunications à Maurice, dépasse les Rs 4 milliards de revenus. C'est le principal élément du bilan de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2025.

Il est en hausse par rapport aux Rs 3,76 milliards de l'année précédente. L'entreprise a également distribué des dividendes de Rs 2,42 par action, incluant un dividende exceptionnel de Rs 0,88, pour un total de Rs 1,1 milliard, témoignant de sa solidité financière.

Ces résultats, annoncés par Kresh Goomany, CEO sortant, lundi, à Ébène, sont le fruit d'une exécution rigoureuse, d'une croissance continue de la clientèle et d'une adoption accrue des solutions mobiles, résidentielles, d'entreprise et de fintech. Kresh Goomany a souligné que les résultats de l'exercice financier 2025 sont le fruit d'investissements dans des infrastructures avancées et des plateformes numériques, avec un chiffre d'affaires en croissance et une maîtrise des coûts.

L'EBITDA a atteint Rs 2 milliards, une augmentation de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Les revenus des différents services d'Emtel ont progressé de 8,9 %, atteignant Rs 3,7 milliards, tandis que le bénéfice avant impôt sous-jacent s'élève à Rs 796 millions, en hausse de 27,4 % par rapport à 2024.

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La gestion efficace de l'entreprise a conduit à une réduction de sa dette nette, établie maintenant à Rs 2,6 milliards, grâce à un règlement amiable d'un litige ancien avec Mauritius Telecom et à la vente de l'activité médias. Les capitaux propres ont atteint Rs 1,30 milliard, soutenus par une rentabilité accrue. Emtel prévoit de continuer à se concentrer sur l'excellence du service client, l'expansion numérique et l'optimisation opérationnelle, avec une prédisposition à profiter de ses capacités améliorées pour une monétisation accrue des services numériques, tout en maintenant une discipline financière stricte dans un environnement économique mondial incertain.

Durant l'année financière 2025, Emtel a réussi à assurer la couverture 5G sur 90 % du territoire, renforçant la connectivité mondiale avec de nouveaux câbles sous-marins et la connectivité satellite Eutelsat OneWeb à Rodrigues. Une plateforme cloud souveraine a été déployée pour offrir des services d'hébergement sécurisés aux entreprises. Emtel a également intégré l'IA dans ses processus, devenant la première à proposer un service de GPU à moindre coût, et a consolidé sa fintech avec l'application de paiement mobile blink, renforçant ainsi sa position sur le marché du paiement numérique.

Avec un endettement maîtrisé et une stratégie axée sur l'innovation et la transformation digitale, Emtel semble bien positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance en 2026, concentré sur l'expansion des services numériques, le renforcement de l'expérience client et l'optimisation opérationnelle. Ces résultats confirment la maturité financière du groupe et sa capacité à créer de la valeur durable pour ses actionnaires, tout en consolidant son rôle clé dans l'écosystème numérique mauricien.

Marcelo Aleman, nouveau CEO

Marcelo Aleman succède à Kresh Goomany au poste de Chief Executive Officer (CEO) d'Emtel Limited, avec une prise de fonction effective ce mois-ci. Goomany part à la retraite après 34 ans de service, dont 11en tant que CEO. Il restera néanmoins au conseil d'administration comme consultant. Marcelo Aleman possède une grande expérience dans les télécoms, la technologie, le numérique et la fintech.

Sa nomination vise à renforcer la position d'Emtel en tant que leader technologique, en se concentrant sur la croissance durable et une expérience client améliorée. Il a piloté avec succès des opérations complexes liées à l'expansion internationale, à la croissance des revenus et à l'innovation, notamment en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il est reconnu pour son agilité stratégique, sa rigueur opérationnelle et sa capacité à bâtir des organisations performantes dans des environnements en constante évolution.

Un contexte mondial incertain

Questionné sur les risques économiques dans un contexte mondial incertain, Kresh Goomany en a identifié plusieurs. La dépendance aux matériaux importés, avec des incertitudes sur la disponibilité ; les problèmes liés au marché des devises (Forex) qui impactent les paiements en dollars pour les importations ; les cyberattaques, bien que des mesures de protection soient en place ; et la question de l'intelligence artificielle (IA), soulignant ses aspects positifs et négatifs.

Il a mis en garde sur la manière dont l'IA pourrait être utilisée, comparable à un couteau à double tranchant, et évoque la nécessité de s'assurer que l'IA serve le bien de Maurice et de l'humanité. Sur la responsabilité sociale d'Emtel, le CEO sortant a affirmé que la compagnie soutient plusieurs ONG pour des initiatives telles que la collecte d'eau de pluie et la reforestation.

«Depuis le Covid, Emtel aide les personnes avec des packs alimentaires et des connexions Internet, et sponsorise des para-athlètes. Dans le cadre des efforts en durabilité, Emtel a installé des panneaux photovoltaïques dans ses locaux. De plus, des projets de reforestation corallienne sont menés à Rodrigues. Emtel continue d'assister les personnes dans le besoin autant que possible et poursuivra ses actions dans ce domaine», a souligné Kresh Goomany.