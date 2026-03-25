Ile Maurice: Navin Ramgoolam face à l'équation impossible - Gouverner sous pression politique et contrainte budgétaire

À l'approche des consultations pré-budgétaires, Navin Ramgoolam se retrouve confronté à une équation d'une rare complexité. D'un côté, un environnement économique qui se détériore rapidement sous l'effet des tensions géopolitiques internationales, notamment impliquant le conflit en Iran. De l'autre, une crise politique interne déclenchée par la rupture avec son ancien Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, désormais repositionné dans l'opposition.

Ce double choc - économique et politique - intervient à un moment critique, alors qu'il doit s'impliquer et arbitrer les grands axes de son deuxième budget comme Premier ministre et ministre des Finances. Il ne s'agit plus seulement de piloter un budget difficile, comme il l'qualifié récemment mais le faire dans un nouveau climat appelé à devenir politiquement instable et socialement hostile. Ce qui est susceptible d'en compliquer l'exécution et d'en fragiliser la crédibilité.

Le premier front est celui de l'économie. La guerre au Moyen-Orient, notamment les tensions impliquant l'Iran et les perturbations autour du détroit d'Ormuz, agit comme un choc exogène majeur pour une économie insulaire comme Maurice, fortement dépendante des importations énergétiques. L'impact est immédiat : hausse des prix du pétrole sur les marchés internationaux, renchérissement du fret maritime et perturbations des flux aériens. Ces facteurs devraient se transmettre rapidement à l'économie domestique à travers une inflation importée. Les produits de consommation courante comme les denrées alimentaires et les biens manufacturés subissent déjà des pressions à la hausse alors que les carburants ne vont pas tarder à subir des majorations de prix.

Projections macroéconomiques sombres

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Dans ce contexte, les projections macroéconomiques deviennent plus sombres. Le scénario d'une croissance inférieure à 3 % n'est plus théorique. Il reflète l'hypothèse d'un ralentissement simultané de la consommation, de l'investissement et du tourisme. Ce dernier, pilier de l'économie mauricienne, est particulièrement exposé aux perturbations aériennes liées aux hubs du Moyen-Orient, dont celui de Dubaï.

Parallèlement, l'inflation pourrait atteindre 6 %, bien au-delà des anticipations initiales. Cette dynamique érode le pouvoir d'achat des ménages et affaiblit la demande intérieure, créant un cercle vicieux pour les finances publiques.

À ce choc externe s'ajoute un déséquilibre interne majeur: l'absence des Rs 10 milliards attendues du Chagos deal. Cette ressource exceptionnelle devait offrir un coussin budgétaire et faciliter les arbitrages du gouvernement. Son absence crée un trou immédiat dans les finances publiques.

Le déficit budgétaire, initialement projeté à 4,9 % du PIB, pourrait ainsi grimper à près de 6,9 %, soit une dérive de deux points de pourcentage, selon le Premier ministre. Dans un contexte où la dette publique avoisine déjà 90 % du PIB, les marges de manoeuvre sont extrêmement limitées. Ce déséquilibre est d'autant plus préoccupant que les recettes fiscales sont sous pression. La TVA, qui représente la principale source de revenus de l'État, dépend directement de la consommation. Or, celle-ci ralentit sous l'effet de l'inflation et de l'incertitude économique. Le secteur automobile illustre cette tendance : la hausse des droits de douane et le retour des accises sur certains véhicules ont entraîné une contraction des ventes, réduisant les recettes fiscales attendues.

Dans ce contexte, toute dérive prolongée des finances publiques pourrait attirer l'attention des agences de notation, notamment Moody's, avec un risque de dégradation de la note souveraine. Déjà, le gouvernement a demandé à se retirer des notes souveraines de S&P, une démarche qui peut être perçue comme une tentative d'échapper à une éventuelle dégradation.

Face à cette situation, les options du gouvernement sont limitées et politiquement sensibles. Le recours accru à l'endettement apparaît risqué, compte tenu du niveau déjà élevé de la dette publique. Une telle stratégie compromettrait la soutenabilité budgétaire et enverrait un signal négatif aux marchés. La réduction des dépenses est tout aussi complexe. Les dépenses sociales et salariales représentent une part importante du budget et sont difficilement compressibles à court terme sans coût politique élevé.

Reste donc la fiscalité. Mais là encore, les marges sont étroites. Les taxes indirectes, notamment la TVA, représentent déjà plus des deux tiers des recettes fiscales. Une augmentation supplémentaire risquerait d'alimenter l'inflation et d'aggraver la pression sur les ménages.

Dans ce contexte, les économistes plaident pour une approche plus ciblée : taxation des profits exceptionnels, élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et renforcement de la progressivité fiscale. Ces mesures permettraient de mobiliser des recettes supplémentaires tout en limitant les effets inflationnistes.

Mais au-delà des ajustements techniques, le véritable enjeu reste la relance de la croissance. Sans reprise de l'investissement et diversification des moteurs économiques, les équilibres budgétaires resteront fragiles.

Le casse-tête Bérenger

À ces contraintes économiques s'ajoute désormais une variable politique majeure : le repositionnement de Paul Bérenger dans l'opposition. Après quatorze mois au coeur du pouvoir, l'ancien Deputy Prime Minister dispose d'une connaissance approfondie des dossiers gouvernementaux. Libéré de la solidarité ministérielle, il retrouve une pleine liberté de parole - et donc une capacité accrue de contestation.

Cette situation ouvre la voie à une opposition particulièrement incisive. Paul Bérenger n'est pas un opposant ordinaire : c'est un politicien guerrier, capable de structurer un discours critique et de mettre en difficulté l'exécutif sur des dossiers sensibles.

Les divergences profondes qui ont conduit à la rupture , soit sur le style de gouvernance et la gestion du pouvoir par le Navin Ramgoolam, pourraient désormais être exposées sur la place publique. Cela crée un risque de déstabilisation politique à un moment où la cohésion gouvernementale est essentielle.

Le principal danger pour Navin Ramgoolam réside dans le brouillage des priorités. La gestion de la crise politique pourrait détourner l'attention et les ressources nécessaires à la préparation d'un budget déjà complexe. Or, la crédibilité budgétaire repose en grande partie sur la clarté des orientations et la cohérence des mesures annoncées. Une communication brouillée ou des arbitrages dictés par des considérations politiques de court terme pourraient affaiblir la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux.

Dans ce contexte, le Premier ministre devra trouver un équilibre délicat : répondre aux attaques politiques sans se laisser entraîner dans une spirale de confrontation, tout en maintenant le cap sur les priorités économiques. Au final, la conjoncture actuelle constitue un véritable test de leadership. Navin Ramgoolam doit démontrer sa capacité à gérer simultanément deux crises de nature différente mais étroitement liées.

Sur le plan économique, il lui faudra faire preuve de rigueur et de créativité pour contenir le déficit, préserver la soutenabilité de la dette et soutenir la croissance. Alors que sur le plan politique il devra maintenir la cohésion de son gouvernement tout en faisant face à une opposition renforcée et mieux informée. La réussite de cet exercice dépendra en grande partie de sa capacité à hiérarchiser les priorités et à éviter que la crise politique ne compromette la gestion économique.

Car, in fine, c'est bien sur le terrain économique que se jouera la crédibilité du gouvernement. Et dans un contexte de contraintes accrues, toute erreur de pilotage pourrait avoir des conséquences durables sur la trajectoire du pays.